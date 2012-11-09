两名中国工人在尼日利亚遭枪杀

路透尼日利亚迈杜古里11月8日电---尼日利亚警方周四称，两名中国建筑工人在尼日利亚东北部的博尔诺州（Borno）遭不明身份武装分子枪杀。

包括这起枪杀事件在内，过去一个月共有四名中国工人在博尔诺州被杀。10月，有两名中国建筑工人遭可能是劫匪的武装分子杀害。

自2009年以来，极端伊斯兰组织博科圣地（Boko Haram）在博尔诺州发起暴动，主要攻击当地的政府官员，迄今已有数百人死於他们制造的爆炸和枪击事件。

当地警方官员Abdullahi Yuguda对路透称：“（周三）上午8点左右，一伙武装分子在博尔诺州Kaga的Benisheik地区开枪射杀了两名中国建筑工人。”

他指出，博尔诺州的另一个地区Banki周三也发生武装分子袭击事件，有一名警察被杀，几名官员受伤。

博科圣地的武装分子在尼日利亚各地制造混乱。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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