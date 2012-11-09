两名中国工人在尼日利亚遭枪杀

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透尼日利亚迈杜古里11月8日电---尼日利亚警方周四称，两名中国建筑工人在尼日利亚东北部的博尔诺州（Borno）遭不明身份武装分子枪杀。
包括这起枪杀事件在内，过去一个月共有四名中国工人在博尔诺州被杀。10月，有两名中国建筑工人遭可能是劫匪的武装分子杀害。
自2009年以来，极端伊斯兰组织博科圣地（Boko Haram）在博尔诺州发起暴动，主要攻击当地的政府官员，迄今已有数百人死於他们制造的爆炸和枪击事件。
当地警方官员Abdullahi Yuguda对路透称：“（周三）上午8点左右，一伙武装分子在博尔诺州Kaga的Benisheik地区开枪射杀了两名中国建筑工人。”
他指出，博尔诺州的另一个地区Banki周三也发生武装分子袭击事件，有一名警察被杀，几名官员受伤。
博科圣地的武装分子在尼日利亚各地制造混乱。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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