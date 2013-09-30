尼日利亚一学校遭袭击 40人死亡

路透尼日利亚达马图鲁9月29日（记者 Joe Hemba） - 据目击者称，疑似伊斯兰武装分子周日凌晨袭击尼日利亚东北地区的一所大学，造成约40名男生死亡，其中有些学生是在睡熟中被杀害的。

现场人士对路透称，武装分子对一个学生宿舍发动袭击，他们将一些学生带到外面，然后将其杀害，还朝试图逃跑的学生开枪。据信，这伙武装分子是反叛组织博科圣地（Boko Haram）的成员。

近几周，博科圣地组织加强了对平民的袭击，以便对针对其的军事行动进行报复。一些以西式教育和文化为重点的学校则是袭击目标。

尼日利亚总统乔纳森称，这是一起“创造恶魔”的袭击事件，并表示是该改变打击叛乱分子的策略了。

“他们（武装分子）先让学生在外面集合分组，然后开火一组一组地杀害学生。真是太恐怖了，”一位叫Idris的幸存学生说道。

“他们是在凌晨1点左右（2400 GMT）来的，手里拿着枪，然后就直接冲进男生宿舍，朝他们开枪……学校位于丛林深处，枪声响起后，其他学生无助地四处逃窜，他们中有些人被打死，”住在学校附近的出租车司机Ahmed Gujunba说道。

一位要求匿名的校方工作人员对路透称，在宿舍、教室及丛林处发现了尸体。

路透目击者称，在约贝州首府达马图鲁一家医院的地面上，放着40具尸体，其中大多数为年轻男性，据信是学生。

这些尸体是从事发学校运过来的，该校位于达马图鲁以南约50公里处的Gujba农村地区。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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