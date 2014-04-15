尼日利亚巴士站发生爆炸 71人丧生

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
(本文由路透中文网编译提供)
路透阿布贾4月14日 - 周一早晨交通高峰时段，尼日利亚首都阿布贾郊区的一个巴士站发生爆炸，至少71人丧生。
尼日利亚尼总统乔纳森（Goodluck Jonathan）怀疑此事是伊斯兰团体Boko Haram所为，但目前并无伊斯兰激进分子声称对此事负责。
警方称，除71人丧生外，还有124人受伤。
乔纳森到达事发现场，称“那些想要让我们国家倒退的人”制造了这样的袭击。他说：“我们能够克服。Boko Haram的问题是暂时的。”他呼吁尼日利亚民众在发现形迹可疑者时要提高警惕。
搜救行动负责人Charles Otegbade称，安全专家怀疑当时爆炸物在一辆汽车里被引爆。发生爆炸的巴士站在阿布贾西南8公里，位于首都阿布贾的一个卫星城，这里的许多居民在阿布贾上班。
目击者Mimi Daniels幸免于难，只是胳膊受了点轻伤，她说：“我当时正等着上车，突然听到震耳欲聋的爆炸声，然后就看到烟。人们恐慌地四处逃散。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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