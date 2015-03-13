“伊斯兰国”头目接受博科圣地效忠

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特3月12日 - “伊斯兰国”头目巴格达迪的发言人Abu Mohammad al-Adnani称，巴格达迪已经接受了尼日利亚伊斯兰组织博科圣地（Boko Haram）的效忠誓言。

博科圣地上周宣誓效忠“伊斯兰国。博科圣地为在尼日利亚北部开辟出一个伊斯兰国家，最近六年来杀戮了数千人，并绑架数百人。

“真主保佑，我们的哈里发已经接受了我们兄弟博科圣地的效忠誓言，因此我们向西非的穆斯林和我们的圣战兄弟们表示祝贺，”Adnani在一段录音中称。他所说的“哈里发”指的是巴格达迪。

Adnani在录音中呼吁不能加入伊拉克和叙利亚境内“伊斯兰国”组织的穆斯林加入在非洲的战斗，他称博科圣地的效忠誓言“为你们打开了迁移到伊斯兰之地战斗的全新大门”。

“我们呼吁你们加入圣战。”

“伊斯兰国”还对犹太人和基督徒发出威胁。

“如果你们不想流血，不想失去你们的金钱，想摆脱我们的利剑而安稳的生活……那么你们只有两个选择：要么皈依，要么支付吉兹亚（jezyah），”他所说的“吉兹亚”指的是伊斯兰统治下对非伊斯兰教徒征收的税种。(完)