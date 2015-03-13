“伊斯兰国”头目接受博科圣地效忠

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特3月12日 - “伊斯兰国”头目巴格达迪的发言人Abu Mohammad al-Adnani称，巴格达迪已经接受了尼日利亚伊斯兰组织博科圣地（Boko Haram）的效忠誓言。
博科圣地上周宣誓效忠“伊斯兰国。博科圣地为在尼日利亚北部开辟出一个伊斯兰国家，最近六年来杀戮了数千人，并绑架数百人。
“真主保佑，我们的哈里发已经接受了我们兄弟博科圣地的效忠誓言，因此我们向西非的穆斯林和我们的圣战兄弟们表示祝贺，”Adnani在一段录音中称。他所说的“哈里发”指的是巴格达迪。
Adnani在录音中呼吁不能加入伊拉克和叙利亚境内“伊斯兰国”组织的穆斯林加入在非洲的战斗，他称博科圣地的效忠誓言“为你们打开了迁移到伊斯兰之地战斗的全新大门”。
“我们呼吁你们加入圣战。”
“伊斯兰国”还对犹太人和基督徒发出威胁。
“如果你们不想流血，不想失去你们的金钱，想摆脱我们的利剑而安稳的生活……那么你们只有两个选择：要么皈依，要么支付吉兹亚（jezyah），”他所说的“吉兹亚”指的是伊斯兰统治下对非伊斯兰教徒征收的税种。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-