尼日利亚希望向世界银行和中国共借款23亿美元--财长

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透拉各斯2月21日 - 尼日利亚财长Kemi Adeosun周二表示，该国希望向世界银行借款至少10亿美元，同时在数月内签下向中国贷款13亿美元的协议，以为铁路项目提供资金。
作为非洲最大经济体的尼日利亚需要填补财政预算缺口。该国2017年财政预算规模创新高达7.3万亿奈拉(231.7亿美元)。为了结束低油价所导致的25年来首次衰退局面，该国2017年预算将资本支出提高了25%。
据官员表示，尼日利亚政府已经与世界银行商谈了一年，希望能在本月确定申请贷款而必须进行的改革方案。
“我们预计将借来至少10亿美元，”Adeosun告诉美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)。
Adeosun还称，中国进出口银行愿意向尼日利亚提供13亿美元贷款供铁路项目之用。(完)
(编译 孙国玉；审校 张若琪)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。