尼日利亚希望向世界银行和中国共借款23亿美元--财长

路透拉各斯2月21日 - 尼日利亚财长Kemi Adeosun周二表示，该国希望向世界银行借款至少10亿美元，同时在数月内签下向中国贷款13亿美元的协议，以为铁路项目提供资金。

作为非洲最大经济体的尼日利亚需要填补财政预算缺口。该国2017年财政预算规模创新高达7.3万亿奈拉(231.7亿美元)。为了结束低油价所导致的25年来首次衰退局面，该国2017年预算将资本支出提高了25%。

据官员表示，尼日利亚政府已经与世界银行商谈了一年，希望能在本月确定申请贷款而必须进行的改革方案。

“我们预计将借来至少10亿美元，”Adeosun告诉美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)。

Adeosun还称，中国进出口银行愿意向尼日利亚提供13亿美元贷款供铁路项目之用。(完)