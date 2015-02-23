《路透晚报》--2月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行会议记录称，三名审议委员质疑能否实现通胀目标

根据周一公布的日本央行1月会议记录，由于基础通胀放缓且油价下跌，三名审议委员质疑日本央行能否实现通胀目标，这显示央行刺激可持续增长的策略出现裂痕。其中一名委员表示，即便日圆疲软，扣除食品和能源的通胀年率目前仅略高于零。

--日本央行总裁黑田东彦称，油价下跌在长期内有助于实现通胀目标

日本央行总裁黑田东彦表示，原油价格下跌可促进经济活动，因此在长期内将帮助推升消费者通胀率。“最快在两年左右的时间内达到2%通胀率的目标没有改变，”黑田东彦在议会表示。

--日本首相顾问滨田宏一称，央行可将通胀率目标降低一半

日本内阁特别经济顾问滨田表示，日本央行可以将2%的通胀率目标调降一半，因为油价大跌虽有利整体经济，但也拉低了日本消费者物价。滨田宏一表示，日本央行应该重新思考物价目标，可以将目标降至1%，并将达成该目标的期限由目前的两年延长为三年。滨田宏一的谈话显示态度有所改变，他是“安倍经济学”的创造者。

--韩国央行总裁李柱烈称，目前政策重点是支持经济增长

韩国央行总裁李柱烈在国会表示，目前的货币政策重点是支持经济增长，关注力度甚于稳定通胀。此番讲话被视为支持再度降息。李柱烈还称，很难公开地明确表示应该上调还是下调利率，但补充道，央行将重点关注稳定市场和扶助中小型企业的政策。

--本田汽车意外宣布社长伊东孝绅将于6月底卸任

本田汽车意外宣布，社长伊东孝绅将在6月底卸任，由常务执行董事八郷隆弘接任。伊东孝绅已经担任本田汽车社长六年。八郷隆弘是工程师出身，今年55岁，他在1982年加入本田汽车，曾在美国、中国和英国等地任职。

--独家：美国地方银行团体加入反对通过审计美联储议案的阵营

美国地方银行业人士加入到反对审计美联储政策决定的国会议案阵营当中，如果这项议案在华盛顿得到的支持力度加强，预计将有更多人游说力阻提案通过。审计美联储政策决定的法案由来自肯塔基州的共和党参议员Rand Paul提出。他有可能成为总统候选人。路透对24家美国银行业团体展开的调查结果显示，四家明确反对美联储审计议案；五家团体可能在议案获得支持力量增强时表态反对。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨创15年高位，但银行股遭遇获利了结卖压

日本股市日经指数周一触及近15年高位，因希腊与欧元区达成延长纾困协议，但银行及保险等近日涨多类股遭遇获利了结卖压。日经指数收涨0.7%，至18,466.92点，为2000年4月以来最高收位。但大盘涨幅较小，东证股价指数仅上涨0.2%，至1,502.83 点，因银行及其他金融股遭获利了结。

--中国股市逢春节假期休市

--香港股市：收盘持平观望蓝筹股业绩，普拉达劲扬

香港股市收盘几近持平，腾讯上涨抵消了博彩和油企类股疲软，多数投资者在场边观望，等待本周稍后主要企业的财报。恒生指数收盘上涨0.02%，报24,836.76点，连续第六个交易日上涨。恒生国企指数下跌0.2%，报12,041.49点。意大利奢华时尚业者普拉达(Prada)跳涨3.9%，创四周来最大升幅，此前该公司公布2014年销售额下滑1%后表示将留意成本。

--汇市：希腊达成债务协议推动瑞郎跌向五周低位

瑞郎跌向五周低位，因希腊债务获得有条件延展后，与该国相关的一些避险买盘减退。尽管上周五就希腊纾困方案在最后一刻达成协议，但不确定性仍然很高，令欧元兑美元、兑英镑、甚至兑日圆仍然承压。不过避险货币瑞郎的跌幅相对更大。美元兑瑞郎上涨0.9%至0.94765瑞郎，欧元兑瑞郎上涨0.7%至1.07595瑞郎，距离上周五触及的五周高点1.08115不远。

--欧元债市：希腊达成债务协议缓解欧元区二线公债市场压力

希腊与欧洲达成有条件金融救援协议，令欧元区低评级债市压力缓解，减轻投资者对希腊退出欧元区的担忧。希腊新政府作出重大妥协后，欧元区融资延期四个月，条件仍然是希腊践行改革承诺。西班牙和意大利10年期公债收益率(殖利率)双双下跌7个基点，分别跌至1.43%和1.50%。葡萄牙10年期公债收益率下滑3个基点，至2.21%。

--国际油市：油价下滑，对于美国供应过剩的担忧继续拖累人气

油价走低，因市场依然担忧北美地区供应过剩的问题，布兰特原油期货测试60美元附近的支撑，美国原油期货在每桶50美元略上方徘徊。0824GMT时，指标布兰特原油期货下滑0.54美元，报每桶59.68美元；美国原油期货下跌0.48美元至每桶50.33美元。

--全球金市：黄金接近七周低位，因希腊达成债务协议且中国逢假期

金价在重要关口每盎司1,200徘徊，接近七周最低水平，因希腊达成债务协议后避险黄金的支撑减退，而重要消费国中国休市给黄金走势雪上加霜。现货金一度跌至七周低位，报每盎司1,197.15美元。

--金属期市：伦敦期铜限于区间模式，市场等待中国春节假期结束

伦敦期铜小涨，大部分亚洲市场结束农历新年假期，恢复交易，但主要买家中国的假期仍未结束，导致市场交易量稀疏并且缺乏交投方向。0828GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.1%，报每吨5,698.50美元。

(完) (整理 高琦 审校 蔡美珍)

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