《路透晚报》--6月10日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁黑田东彦淡然以对美元兑日圆进一步上涨的可能性

日本央行总裁黑田东彦称，就算美联储升息，美元兑日圆也不一定上涨，因交易员可能已经令升息的可能性在市场中得到反映。黑田东彦表示，希望汇率走势稳定并反映经济基本面。一些分析师曾表示，日美两国货币政策迥异将推高美元兑日圆。但黑田东彦在国会回答提问时，试图淡化这种设想。“只根据美联储已经缩减刺激并考虑升息，很难得出确定结论，说美元将进一步上涨，”。

--澳洲央行总裁史蒂文斯称，对进一步放宽政策持开放态度

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，对必要时进一步降息的可能性持开放态度，并提醒称鉴于家庭已承担庞大负债，政策更加宽松具有风险。史蒂文斯呼吁决策者着重考虑增加基建支出的必要性，为经济成长创造“上行风险”。

--日本4月核心机械订单增速为四个月最快，显示资本支出增加

日本4月核心机械订单意外创下四个月来最快增速，显示随着国内需求增强，企业对于投资的看法更加乐观。4月核心机械订单较前月增加3.8%，路透调查分析师预估中值为下降2.0%。数据显示，4月制造业订单较前月增长10.5%，增幅为九个月来最高，因汽车和电子产品制造商订单上升。

--英国4月工业生产远较预期强劲，受油气领域推升

英国国家统计局公布，4月工业生产较前月增长0.4%，预估为增长0.1%，分析师称这增强了英国经济在第二季加速成长的臆测。但英国4月制造业产出较前月下滑0.4%，基本抵消了3月录得的类似涨幅。英镑兑美元 从数据公布前的约1.5435升至1.5447，日内上涨0.45%。

--Facebook第一季广告营收51%来自海外市场

Facebook的高层对路透表示，该公司第一季全球广告营收有51%来自海外地区，国际市场的贡献度已超越美国，其中亚洲以57%的成长速度高居第一。Facebook第一季广告总营收增加46%至33亿美元，在公司35亿美元的季度营收中占了非常大一部分。广告总收入中有51%、或约17亿美元来国际市场。Facebook表示，国际广告营收较上年同期增长36%，亚太地区的表现突出。

--加拿大CPPIB将以120亿美元收购通用电气私募股权放贷部门

加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)表示，同意以120亿美元收购通用金融(奇异资融,GE Capital)旗下私募股权放贷部门，该协议将极大地扩展CPPIB的放贷业务。CPPIB是加拿大最大的退休基金。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数连跌第四日，受日圆在黑田东彦讲话后飙升影响

日本股市日经指数周三跌至三周低位，为连续第四个交易日下跌，因日圆在日本央行总裁黑田东彦讲话后飙升。日经指数收跌0.3%，至20,046.36点，为5月19日以来最低收盘点位，回吐稍早涨幅，主要因黑田东彦表示日圆在实质有效汇率基础上可能不会继续贬值太多，日圆在此番讲话后跳升。东证股价指数跌0.4%，至1,628.23点；JPX-日经400指数跌0.4%，至14,699.93。

--中国股市：沪综指收跌，新一轮IPO启动及A股未被纳入MSCI加剧大盘震荡

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，A股未被纳入MSCI明晟新兴市场指数以及新一轮新股发行批文下发等消息带动大盘低开探底，但随后买气逐渐恢复，创业板个股全线反弹带动大盘逐波回升一度冲高，尾盘则再度回落，预计短线大盘维持震荡上行的格局。沪综指收报5,106.036点，跌7.498点或0.15%，盘中最低探至5,001.49点；上证A股今日成交10,005亿元人民币，上日为11,452亿元。

--香港股市：恒指收低1.1%，受累于希腊债务问题和美国升息前景

香港股市下跌，因投资者仍警惕希腊债务谈判、美国升息前景，而且围绕香港下周举行的政治敏感的投票存在不确定性。恒生指数收跌1.1%至26,687.64点。恒生国企指数跌1.8%至13,616.67点。

--汇市：日圆兑美元大涨，此前日央行总裁称日圆疲弱

受德债收益率涨势推升，欧元兑美元升至三周高点1.1387，日圆兑美元亦大涨，触及两周高位，此前日本央行总裁黑田东彦称，实质有效汇率显示日圆“非常疲弱”。美元/日圆一度低见122.77，为5月27日以来最低，0853GMT报122.62日圆，日内下挫1.37%，远低于东京午后初段所及的日高124.63。[FRX/]

--欧元债市：德国10年期公债收益率触及1%，通胀率预期创三周高位

德国10年期公债收益率(殖利率)触及1%，为2014年9月来首次，因市场的长期通胀率预期达到近三周高位。德国10年期公债收益率 盘中涨至1%，为2014年9月以来首见。意大利10年期公债与西班牙10年期公债收益率均上涨3-5个基点，双双触及2.32%。

--国际油市：油价上涨，因市场预期美国库存减少和全球需求改善

油价上涨，因美国原油库存料进一步减少，此前美国能源资料协会(EIA)也上调了2015年原油需求增长预估。0850GMT时，近月美国原油期货上涨1.41美元，报每桶61.55美元，布兰特原油期货上涨1.15美元，报每桶66.03美元。

--全球金市：现货金连涨第三天，受美元走软及希腊疑虑支撑

现货金连续第三个交易日上扬，受美元走软及希腊债务危机疑虑支撑，但美国升息时机逼近及黄金ETF资金外流，持续打压金市。0834GMT，现货金涨至每盎司1,183.60美元，前两个交易日共涨0.4%。

--金属期市：伦铜上涨，受美元走软提振

伦敦金属交易所(LME)期铜在交投清淡中上涨，因美元走软，不过对夏季需求放缓的预期抑制了涨势。0835GMT，LME三个月期铜上涨1.21%，至每吨6,034.50美元，支撑位见于100日移动均线切入位5,935美元。(完)

(整理 于春红; 审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。