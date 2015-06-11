《路透晚报》--6月11日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--韩国央行降息25个基点至纪录低位1.5%，以防MERS疫情冲击经济

韩国央行周四降息25个基点至纪录低位1.50%，以抵消中东呼吸综合征(MERS)疫情爆发对经济可能造成的潜在损害，这是央行在不到一年内第四度降息。韩国央行总裁李柱烈在稍后的记者会上称，降息对韩元的影响有限，短期内MERS疫情对消费的影响大于家庭债务的影响，2015年GDP预估可能下调。

--标准普尔证实美国评级为AA+，展望为稳定

评级机构标准普尔证实对美国长期主权债信评级为AA+，指该国具有广泛的经济政策灵活性，且处在以全球主要储备货币发债的发行人地位。该机构称，美国的长期评级展望仍为稳定。

--日本企业景气判断指标受去库存影响下降，未来料回升

由于汽车库存上升、钢铁供应充沛，大型日本制造商对4-6月前景转为悲观；但由于消费者支出支持经济走强的预期，第三季度信心料将反弹。日本财务省和内阁府的季度调查显示，4-6月大型制造企业景气判断指标(BSI)为负6.0；1-3月为正2.4，第三季度料将回升至13.2。第二季度经济成长或将短暂放缓，因汽车厂商抑制生产以降低库存。

--澳洲5月就业人口跳增且失业率降至一年低点

澳洲5月经季节调整就业人口跳增4.2万人，远优于预期，失业率降至6%的一年低点，由于数据意外强劲，减轻澳洲央行降息压力，澳元兑美元应声上涨。

--卖家惜售，英国房价料将进一步走高

英国皇家测量师学会(RICS)的调查显示，未来三个月英国房价将继续上涨，上月大选结果未能像预期那样导致卖家返回市场。RICS称，5月房价差值从4月的正32升至正34，基本符合分析师预估。房价差值衡量的是对未来三个月的房价预期。该指数触及2014年8月以来最高水准。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨1.7%结束四连跌，受美股涨势和希腊进展激励

日本股市周四结束四日连跌收高，并由三周低点 反弹，受隔夜美股上涨和希腊与债权人达成协议的希望提振。日经指数收高1.7%，报20,382.97点，百分点涨幅创四个月最大。东证股价指数收升1.3%，报1,648.88点。JPX-日经400指数收涨1.2%，报14,882.22点。

--中国股市：沪综指震荡收升，经济数据符合预期大盘高位缩量整理

中国股市沪综指震荡收升。分析师指出，周四公布数项重要经济数据基本符合预期，市场对二季度中国经济进一步放缓的担忧有所减轻。但商品房销售数据回暖也令市场担心投资者重新调整资产配置。整体看，大盘呈高位缩量盘整格局，预计短线继续维持震荡整理。沪综指收报5,121.593点，涨15.557点或0.30%；上证A股今日成交9,682亿元人民币，上日为10,005亿元。

--香港股市：对MERS担忧缓解带动港股反弹，但前景不明朗

香港股市反弹，因对中东呼吸征(MERS)蔓延至香港的担忧有所缓解，但H股仍较A股折价40%左右，为六年来最高折价幅度。恒生指数收盘涨0.8%至26,907.85点，恒生国企指数涨0.9%至13,743.25点。

--汇市：新西兰元受降息拖累跌至五年低位，日圆小跌

新西兰元兑美元大跌2.5%，触及五年低点，因新西兰央行意外下调指标利率，并暗示可能还会推出更多宽松政策。伦敦交易时段早盘新西兰元兑美元跌至0.6998，皆因新西兰央行进入降息周期，而美联储则在酝酿今年稍晚升息。0828GMT时，美元/日圆报123.46日圆，日内涨约0.66%。欧元/日圆涨0.04%至138.95日圆。欧元兑美元跌0.62%至1.1255美元。

--欧元债市：西班牙、意大利和爱尔兰公债收益率在发债前上升

意大利、西班牙和爱尔兰公债收益率(殖利率)小升，稍晚这三个国家将发债，在市场信心不稳之际测试需求情况。意大利、西班牙、及爱尔兰10年期公债收益率上涨2-3个基点，分别报2.32%、2.31%及1.84%。德国10年期公债收益率上涨1.3个基点，至1.02%。希腊10年期公债收益率下跌15个基点至11.71%，投资人关注希腊债务协商进展。

--国际油市：美国原油期货回落，受世界银行调降全球经济增长预估拖累

美国原油期货下跌，中断了美国原油库存大幅下降所引发的一连两日涨势，因世界银行调降全球经济增长预测。0830GMT，布兰特原油近月合约涨0.08美元，报每桶65.78美元，美国原油跌0.19美元，至61.24美元。

--全球金市：金价徘徊平盘附近，此前三连涨归功美元走软及希腊担忧

金价在接近一周高位处徘徊，此前三日连涨主要受美元疲弱及希腊债务危机所引发的避险买盘提振。0831GMT，现货金小幅下滑至每盎司1,183.30美元。周三收涨0.8%，盘中触及一周高点1,192.10美元。

--金属期市：伦铜下跌，此前中国公布的经济数据较黯淡

伦敦期铜下跌，此前中国公布的经济数据较为黯淡，暗示中国政府需要出台更多宽松措施以使经济回到正轨。0834GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1.68%，至每吨5,928.50美元。前一交易日收涨1%，盘中触及5月29日以来最高6,083.50美元。(完)

(整理 于春红; 审校 蔡美珍)

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