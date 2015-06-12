《路透晚报》--6月12日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行审议委员原田泰称，若通胀趋势改善，则不必再施刺激

日本产经新闻周五报导，日本央行审议委员原田泰表示，即便到下一财年上半年通胀率仍不能达到2%的目标水平，央行仍可暂不扩大刺激计划。他还说，通胀率将从今年秋季左右加速上升，只要总体物价受经济改善带动保持上升态势，就没有必要再放松政策。原田泰表示，如果日本央行再次行动，那么其中一个选项可能是，下调金融机构在日本央行账户的超额准备金利率。他说，下调该利率可以刺激经济，因为这可使银行加大投资和贷款投放，而不是让巨额现金趴在央行账户上毫无作为。

--希腊希望在6月18日欧元集团会议与欧盟/IMF达成协议--官员

希腊国务部长称，希腊希望在6月18日的欧元区财长会议上与国际债权人达成协议。欧盟执委会主席贾克表示，将重启希腊与债权人陷入僵局的谈判，他并称现在取决于希腊做出下一步的行动。

--KOF经济研究所上调瑞士今明两年经济增长预估

KOF经济研究所表示，预测2015年瑞士经济增长0.4%，2016年将增长1.3%。这次预测较前次略有上调。KOF分析师在声明中称，“与3月时预测一样的是，KOF预测瑞士经济出现短暂衰退，但会在2015年下半年结束。”

--快速通道贸易授权法案在美国众议院取得进展，周五将最终见分晓

美国总统奥巴马希望获得的“快速通道”贸易谈判授权周四在众议院通过初步考验；这一颇有争议的提案周五将面临最终表决。众议院以397:72的投票结果批准拨款，用于帮助因贸易协议的签署而失业的劳动者，同时不会以削减Medicare老年人医疗福利的方式筹措这笔资金。这些程序性规定在众议院只以微弱多数通过，暗示周五获得通过也并非十拿九稳。

--韩国央行总裁警告家庭债务或成为金融风险

韩国央行总裁李柱烈表示，如果韩国家庭债务维持当前的增长速度，可能损及消费，并导致金融不稳定。李柱烈在央行65周年纪念日致辞时表示，“家庭债务近期快速增长，我们应该要对此更加警惕。”

--本田汽车称安全气囊问题召回成本料为3.6亿美元，维持财测不变

日本本田汽车表示，预计因高田安全气囊问题而召回汽车的质量相关成本448亿日圆(3.63亿美元)，此前本田同意在美国扩大汽车召回规模。本田称不会改变截至2016年3月的当前财年股息和获利预估，因已经拨备了足够的储备资金。本田汽车发言人拒绝透露与上述召回成本相关的汽车数量。

[市场摘要]

--日本股市：震荡收涨，本周周线下跌0.3%

日本股市周五收盘小涨，但全天交投依然震荡，因希腊债务谈判再度恶化，令投资者保持谨慎。日经指数收涨0.1%至20,407.08点，盘中在平盘上下波动。该指数本周周线下跌0.3%。东证股价指数收盘涨0.2%至1,651.48点；JPX-日经400指数涨0.1%至14,903.36点。

--中国股市：沪综指震荡收升，市场观望情绪较浓结构性机会犹存

中国股市沪综指震荡收升。分析师指出，大盘升至高位后，市场观望情绪较浓导致上涨乏力、下跌有限。在下周多只新股发行冻结资金且端午小长假即将到来之际，估计大盘维持缩量滞涨、高位震荡整理的格局。沪综指收报5,166.35点，涨44.757点或0.87%；本周股指累积上涨2.85%，上证A股今日成交10,534亿元人民币，上日为9,682亿元。沪深300指数收报5,335.12点，涨0.54%。

--香港股市：恒指收涨1.4%，因MERS疫情担忧继续缓解

香港股市收盘劲升，因对中东呼吸综合征(MERS)疫情蔓延的担忧继续缓解，而两天前恐慌曾引发卖盘。恒生指数上涨1.4%至27,280.54点，恒生国企指数上升1.8%至13,984.00点。恒生指数周线持平。

--汇市：希腊担忧再度加剧拖累欧元下跌，数据报喜提振美元

国际货币基金组织(IMF)退出希腊债务谈判后，欧元走软，而美元守住微幅涨幅，此前美元因数据显示美国经济动能增强而上扬。欧元兑美元在欧洲交易盘初下滑0.2%至1.1240美元。0830GMT时，美元指数报95.28，较周三触及的近一个月低点94.322回升。美元兑日圆报123.72，远离本周低位122.46。

--欧元债市：德债收益率下滑，因IMF离开希腊债务谈判

德债收益率(殖利率)下降，因IMF离开希腊现金换改革谈判后，投资者重新被德债的避险魅力吸引。10年期德国公债收益率日内下跌4个基点，至0.86%，而欧元区较低评级债券的收益率则上升。西班牙和意大利10年期公债收益率双双上涨6个基点，分别升至2.18%和2.19%。

--国际油市：油价下跌，因沙特增产计划可能加剧供应过剩

油价下跌，此前沙特表示必要时准备扩大石油产量，这在全球经济放缓之际可能加剧供应过剩的局面，中断本周稍早的涨势。0831GMT，近月美国原油期货跌0.72美元，至每桶60.05美元。布兰特原油期货跌0.65美元，至每桶64.46美元。

--全球金市：金价保持隔夜跌幅，但本周有望结束三周连跌态势

现货金保持隔夜的跌幅，受美国数据强劲提振加息预期的打压。不过金价本周稍早因美元走弱而上涨，可望结束连三周的跌势。尽管希腊债务危机恶化引发了一些担忧，但金市未能聚集避险买盘。0832GMT时，现货金微跌至每盎司1,180.08美元，前一日下跌了0.4%。

--金属期市：伦铜可能连续第四周下跌，受累于中国需求前景疑虑

伦敦期铜跌向上日所及的三个月低位，而且周线可能录得连续第四周跌幅，因最大消费国中国的经济数据低迷削弱需求前景。0834GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.11%，至每吨5,873.50美元。伦铜上日下挫2.5%，触及3月20日以来低点5,861美元。沪铜扩大跌幅至2.5%，报每吨42,490元人民币。其他金属涨跌互见，LME期镍下跌2.18%，LME期锡回升0.37%，上日曾大跌3.1%。(完)

(整理 于春红; 审校 艾茂林)

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