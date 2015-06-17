《路透晚报》--6月17日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国央行会议记录：官员警告称可能面临国际升息潮的外溢风险

周三公布英国央行货币政策委员会(MPC)6月3日结束的会议纪录，显示九名成员一致投票支持维持于0.5%不变，虽然结果与前几个月相同，但两名成员形容，他们是以些微差距投下支持票。决策官员警告称，当其他国家开始升息时，英国可能受到影响，但英国利率前景仍取决于国内通胀率。

--日本5月出口增长再次放缓，可能拉低第二季GDP

日本5月出口增长连续第二个月下滑，外部需求疲软威胁到本季度的经济增长。财务省数据显示，5月出口较上年同期增长2.4%，低于分析师们预测的增长3.5%以及上月的增长8.0%。与4月相比，5月出口下滑2.7%。

如同内需一样，出口增长被视为是扩大经济增长动能的关键因素。5月的进出口数据将受到日本央行的密切关注。在本周稍晚的政策会议上，日本央行料维持货币刺激政策不变。上月该行略微上调对经济前景的看法。

--韩国央行总裁认为追加预算对长期利率影响有限

韩国央行总裁李柱烈称，政府目前为推动经济而正考虑的追加预算措施，对长期利率的影响可能将有限。“如果推出追加预算，那么将有助于推高市场利率，”李柱烈对议员们称。“不过，长期债券的需求非常坚挺，即便追加了预算，对长期利率的影响也将有限。”他并称，当前利率已经足够宽松。李柱烈还重申上周说法，称由于MERS疫情冲击和出口逊于预期，央行对今年经济成长率3.1%的预估面临落空风险。

此外，李柱烈驳斥了韩国将陷入通缩的疑虑，称年底之前通胀将回升至逾1%的水准。

--投资者减持全球股票，多数认为中国股市处于泡沫区

备受关注的美银美林月度调查显示，美联储料将开始近十年来的首度升息，以及希腊趋向债务违约，促使投资者在本月出售股票、降低风险与增持现金。逾三分之二的受访者认为中国股市处于“泡沫”区域。国际投资者的全球股票持仓在6月降至八个月最低水平，现金持仓也上升至六个月高点。美股曝险增加，难敌欧洲与新兴市场股票曝险减少。这项调查在6月5-11日进行，访问了207位基金经理，他们总计管理5,620亿美元资金。

--德国智库Ifo上调德国2015年经济增幅预估至1.9%

德国智库Ifo上调对德国今年经济增长的预估，因在创纪录低位的失业率支撑下民间消费旺盛。Ifo称，预计德国经济今年增长1.9%，这高于12月时预估的增长1.5%。该智库预计德国经济2016年增长1.8%。Ifo预计，今明两年在职劳动者数量将继续上升，并预计低融资成本将促使企业扩大投资。

--韩国FTC正检视外汇调查中的银行是否影响了韩国企业

韩国公正交易委员会(FTC)主席Jeong Jae-chan表示，正在调查六家全球性银行的行为是否影响到韩国企业。这几家银行近期在欧美汇率调查中被处以近60亿美元罚款。Jae-chan在议会听证会上表示，这些银行在美国受到处罚并不意味着，这些银行触犯了韩国法律；此外，FTC将检视这些银行的活动在韩国国内产生了什么影响。

花旗集团、摩根大通、巴克莱、瑞银、及苏格兰皇家银行皆遭到美国及英国官方指控，利用特定群族聊天室及暗语，协调交易操作，欺诈客户以提高公司自身获利。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌触及一周低点，盘中交投震荡等待FED会议

日本股市周三在震荡交投中跌至一周低点，投资者紧张不安，等待日内稍晚出炉的美联储政策会议结果。希腊可能发生债务违约的担忧挥之不去，亦压制风险资产的胃纳。

日经指数跌0.2%至20,219.27点，盘中一度触及6月10日来最低20,137.33点。东证股价指数下滑0.4%至1,633.70点，JPX-日经400指数跌0.4%至14,740.56点。

--中国股市：沪综指收升1.65%，央企改革概念股爆发带动大盘反弹

中国股市沪综指收升1.65%。分析师指出，午后受有关国企改革顶层设计方案有望近期公布消息提振，央企改革板块大涨并带动大盘反弹，相关权重股亦回升提振市场人气，此前超跌的创业板走势突出，短线大盘在超跌后料续反弹。

沪综指收报4,967.898点，涨80.466点或1.65%，盘中最低跌至4,767.22点；上证A股今日成交8,262亿元人民币，上日为8,915亿元。沪深300指数收报5,138.83点，涨1.46%。

--香港股市：收涨近1%，受中资银行股涨势拉动

香港股市收复前两日的部分跌幅，因中资银行股的股权结构改革提振人气，带动大盘上涨。但投资者仍保持警惕，因为香港立法会议员周三开始讨论选举改革方案，该方案可能引发新的抗议活动。恒生指数收涨0.7%至26,753.79点，国企指数收高1.2%至13,414.83点。

--汇市：瑞郎全线上涨，因希腊债务违约担忧激发避险资产需求

瑞郎全线大涨，兑欧元攀升至两周高位，因对希腊可能违约并退出欧元区的担忧，促使投资者追逐避险资产。随着希腊公债下挫，常被视为避险货币的瑞郎上扬，兑欧元升至两周高点1.0404瑞郎。瑞郎兑美元一度上扬1%，触及0.9234，齐平上周高点，为一个月来最高。

--欧元债市：希腊危机未解，持续打压意大利、西班牙及葡萄牙公债

南欧国家公债持续承压，希腊与债权人的僵持角力，升高了希腊债务违约及退出欧元的可能性。风险资产连续三天下跌，使德国公债恢复买气，可能有助于德国标售30亿欧元10年期公债的买需。西班牙、意大利和葡萄牙公债10年期公债收益率上涨4-6个基点。

--国际油市：油价持稳，过剩供应抵消掉需求强劲的提振影响

原油价格持稳，因强劲需求不足以提振供应过剩市场上的油价。与此同时，市场等待今日稍晚美联储公布政策决定。0828GMT，近月美国原油期货报每桶60.48美元，较上日结算价上涨0.51元。布兰特原油期货上涨0.48美元，报每桶64.18美元。

--全球金市：金价承压，投资者等待美联储声明提供升息时间线索

金价延续隔夜跌势，徘徊在每盎司1,180美元附近，投资者等待美联储声明，以从中寻找升息时间的线索。0828GMT，现货金下滑近2美元至每盎司1,179.70美元，上日下跌0.4%。现货铂金(白金)触及六年低点1,068.75美元，钯金跌至3月31日来最低。

--金属期市：伦敦期铜小幅弹离三个月低点，夏季淡市将至可能续跌

伦敦期铜由上日触及的三个月低点小升，希腊可能脱离欧元区的疑虑，以及夏季市况料将趋淡等因素，令价格承压。市场再度聚焦于中国的铜需求力道。0850GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.3%至每吨5,767.50美元。上海期铜跌0.85%，至每吨41,810元人民币。(完)

(整理 高琦； 审校 艾茂林)

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