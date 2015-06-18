《路透晚报》--6月18日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--瑞士央行维持负利率不变，警惕希腊危机推高瑞郎汇率

瑞士央行周四维持负利率及不鼓励持有瑞郎现金的政策，并称将积极在外汇市场干预，以压低瑞郎汇率。瑞郎的命运与希腊危机紧密相连。如果希腊不能与债权人达成改革换援助的协议，避险资金将流入瑞郎。瑞士央行在季度政策会议上维持三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)目标区间在负1.25%到负0.25%不变。

--希腊总理称“盲目坚持”削减养老金会让希腊危机恶化

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周四在德国每日镜报的特约专栏撰文表示，“盲目坚持”削减希腊养老金，只会令希腊本就糟糕的金融危机进一步恶化。齐普拉斯还驳斥了有关德国纳税人在支付希腊养老金和薪资的“荒诞说法”；他表示，与德国人的普遍看法相反，希腊人的工作时间比德国人还要长。他表示，对于无数个希腊家庭来说，养老金已经成为唯一的收入来源。在2010年至2014年间，希腊的养老金和社会支出被削减了50%。

--穆迪称，MERS疫情爆发对韩国信用状况有负面影响

穆迪称，韩国最近爆发的中东呼吸综合征(MERS)疫情，对该国信用状况产生负面影响，因疫情削弱消费者信心。“疫情暴发对主权信用评等不利，因在内需已然疲软的情况下，这损及了消费者信心，而且有可能削弱刚刚开始的经济复苏，”穆迪在声明中称。“出台刺激政策来应对相关经济影响，对评级可能也有负影响。”

--日本6月制造业信心改善，暗示民间消费增强

路透调查显示，日本制造业信心在6月连续第二个月改善，零售商信心也升至逾一年高位。这是令人高兴的迹象，显示消费者可能终于摆脱了上调消费税的影响。路透短观调查密切追踪日本央行季度短观报告，支持日本央行的观点：经济复苏将在未来一年增强。不过分析师怀疑央行的2%通胀目标能否在2016财年实现。

--挪威央行降息25个基点至纪录低点1%，暗示秋季可能再次降息

挪威央行将指标利率下调25个基点至纪录低点1%，并称由于油价大跌导致经济放缓，秋季有可能再次降息。这次降息完全在分析师预料之中。挪威央行3月时曾表示，几乎肯定年中前会降息，因经济增长放缓且失业攀升。

受此影响，挪威克朗兑欧元和美元周四触及日低。

--软银、阿里巴巴和鸿海成立合资企业，销售机器人

日本软银周四称，与阿里巴巴和鸿海组建合资公司，在全球销售人形机器人Pepper。三家公司在联合声明中称，Pepper将从周六开始向一般消费者发售，售价为每台198,000日圆(1,610.54美元)，外加每月使用费和保险。这款齐腰高的机器人已在软银旗下手机门店等一些商店使用。据软银称，这些机器人能感知和表达人类情感。软银称将在合资公司持股60%，阿里巴巴和鸿海将分别斥资145亿日圆(1.1794亿美元)各自持股20%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌至一个月低位，因联储声明及希腊因素推高日圆

日股日经指数周四跌至一个月低位，自5月中旬以来首次跌破20,000点大关，主要因美联储声明显示其升息的步伐要慢于市场此前的预期，导致日圆走强。拖累市场走低的因素还包括对希腊进一步接近债务违约的担忧。此外，最新数据显示，外资上周卖超日股规模触及四个月高位。

日经指数跌1.1%，至19,990.82点，为5月18日以来最低。东证股价指数跌1.0%，至1,616.66。市场交投清淡，成交额较过去100日均值低逾10%。金融和出口类股领跌，东证股价指数33个分项指数中有32个下跌。

--中国股市：沪综指收挫3.7%创三周最大跌幅，创业板暴跌引发恐慌性抛售

中国股市沪综指收跌3.7%，创三周最大跌幅。分析师指出，早盘银行板块一度跌幅居前冲击多头人气，同时创业板午后再度暴跌引发市场恐慌性抛售。此外，明日股指期货即将交割致主力移仓，端午小长假即将到来致人心涣散，种种不利因素引发大盘大幅跳水，预计短线维持整理格局。

沪综指收报4,785.356点，跌182.542点或3.67%，上证A股今日成交7,823亿元人民币，上日为8,262亿元。沪深300指数收报4,930.55点，跌4.05%。

--香港股市：恒生指数收低，受希腊疑虑及内地股市震荡拖累

香港股市收跌，希腊债务可能违约及中国内地股市震荡加剧，皆打击了投资人风险意愿。但港股似乎未受政改方案遭否决消息，以及美联储今年仍可能升息的态度影响。恒生指数下跌0.2%，至26,694.66点；恒生国企指数跌1.1%，至13,263.37点。

--汇市：美元指数跌至一个月低位，美联储未明确暗示何时升息

美元指数跌0.6%至一个月低点，因美联储的政策声明，让部分冀望其更加明确暗示联储升息时间的人士感到失望。瑞郎在欧洲盘小涨，因之前瑞士央行将指标利率维持在负0.75%不变，并小幅修改了通胀预期。该行还称，瑞郎明显被高估，随着时间的推移应该会继续走软。挪威克朗兑欧元下跌，此前挪威央行周四将指标利率下调25个基点至纪录低点1%，并称由于油价大跌导致经济放缓，秋季有可能再次降息。

--欧元债市：德债收益率下跌，受美联储温和立场及希腊忧虑影响

德国指标公债收益率下跌，因美联储周三下调经济成长及联邦基金利率预估，并且希腊债务谈判僵局也增加了市场对避险资产的买需。10年期德国公债收益率下跌4个基点至0.77%。希腊10年期公债收益率升至13%上方。

--国际油市：美元走软提振油价上涨，期望希腊谈判取得进展

油价上涨，受到美元走软的支撑，与此同时，中东地缘政治紧张局势的持续，以及对希腊与债权人谈判取得进展的期望，也都扶助油价走势。0832GMT，美国7月原油期货涨0.56美元至每桶60.48美元，上日下滑0.05美元。布兰特8月原油期货涨0.92美元至每桶64.79美元。

--全球金市：现货金扩大涨幅，因美联储温和立场打压美元

黄金扩大涨幅，因之前美联储暗示升息时间可能晚于市场预期，并下调经济增长预估，令美元承压。0833GMT，现货金涨至每盎司1,197.33美元。

--金属期市：伦铜上涨，因美联储升息预期推后打压美元

伦铜攀升，因市场预期转向美联储12月升息，这打压美元，而且显示行业可以获得廉价资金的时间可能更长。0840GMT，LME三个月期铜报每吨5,782.50美元，上涨0.65%。上海期交所主力期铜合约上涨0.5%，收报每吨42,080元人民币。(完)

(整理 高琦； 审校 艾茂林)

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