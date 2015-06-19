《路透晚报》--6月19日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行仍按兵不动，维持对经济的乐观评估

日本央行周五维持货币政策不变，并且保持对经济的乐观评估，暗示央行确信即便不出台进一步的货币刺激政策，经济成长也强劲得足以推动通胀率达到2%的目标。由于企业信心改善且资本支出回升，央行维持经济将持续复苏的乐观评估。

日本央行同时表示，将自2016年起减少决策会议召开的次数，但将更频繁发布长期经济及物价预估报告，以符合全球主要央行的趋势潮流。

央行总裁黑田东彦在之后的记者会上重申，汇率应反映经济基本面。

--独家：俄气与壳牌石油建立全球战略合作联盟

俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)的首席执行官告诉路透，该公司正在与能源巨头皇家荷兰/壳牌石油集团在全球建立战略联盟，其中包括资产置换。这将允许俄气进入新的市场。与壳牌的协议对于俄气来说是重要的一步棋，由于西方因乌克兰问题制裁俄罗斯，许多西方公司在缩减对俄的曝险。

--希腊银行存款户周四单日提领金额突破10亿欧元

三名银行高层人士向路透表示，希腊存款户周四从银行领出超过10亿欧元资金，自从上周末希腊政府与债权人谈判破裂后，提领速度加快。周一至周四的提款金额达到约30亿欧元(33.9亿美元)，相当于4月底一般家庭及企业在希腊银行业的2.2%存款余额。希腊央行拒绝置评。

--36家公司将支付900万美元，与美国SEC和解市政债发行诈欺指控

在3.7万亿美元的市政债市场上运营的36家承销商将集体支付约900万美元，用来了结一桩有关债券发售诈欺的民事指控。这是承销商与监管当局就此类案件达成的首宗和解的一部分。

美国证券交易委员会(SEC)表示，指控源于2014年3月发起的调查，当时SEC要求经纪商和债券发行方自愿举报在销售文件中出现的信息披露违规行为，比如严重的虚假陈述和故意遗漏。这项和解案要求每家公司依据诈欺数目及规模支付罚锾。大型企业最高罚款50万美元，中小型企业则为10万美元。

--美国称在中美战略与经济对话中将直面与中国的分歧

美国表示，在下周的第七轮中美战略与经济对话中，美方不会“掩盖”两国之间的分歧。美国国务院负责东亚及太平洋事务的助理国务卿拉塞尔（Daniel Russel）在媒体会上强调，中美在南海、网络安全及人权问题上的分歧，都将是美方的主要议题。这为两国在中美战略与经济对话上展开激烈交锋埋下伏笔。

美国财政部一位官员在媒体会上称，美方还将就汇率政策向中方施压，同时不排除美国有朝一日加入由中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB)的可能性。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高弹离一个月低点，但周线仍连三跌

日本股市周五由一个月低点反弹，因美联储发表审慎的利率及经济前景后，国际股市走高，激励日股，但日股连续第三周录得跌幅。日经指数上涨0.9%，至20,174.24，弹离周四触及的一个月低点19,990.55。成交值2.96万亿(兆)日圆，较过去100日均值高出10%以上。东证股价指数涨0.9%，至1,631.01，但本周共跌1.2%。

--中国股市：沪综指收挫6.4%至近一个月新低，本周重挫逾13%

中国股市沪综指收挫6.4%至近一个月新低，本周重挫逾13%，创七年最大单周跌幅。分析师指出，资金面偏紧、新股发行抽血严重、大小非纷纷减持、产业资本频频套现等种种不利因素叠加令大盘连续暴跌。且小长假将至，投资者无心恋战二级市场，预计短线大盘仍维持调整。

沪综指收报4,478.364点，跌306.992点或6.42%，本周累计下跌13.32%，创七年来最大单周跌幅。上证A股今日成交6,792亿元人民币，上日为7,823亿元。沪深300指数收报4,637.05点，跌5.95%。

--香港股市：恒生指数收高，但恒生国企指数跟随大陆股市下滑

香港股市指标恒生指数上涨，因周四政改方案遭否决消除政治不确定性，而且有些人认为这利好市场。但恒生国企指数下跌，跟随大陆股市重挫走势。恒生指数上涨0.3%，至26,760.53点，恒生国企指数跌0.6%，至13,186.05点。

--汇市：欧元全线走软，投资人难掩对希腊危机担忧之情

欧元全线下滑，兑英镑触及三周低位，持续受到希腊可能债务违约及退出欧元区的疑虑打压。欧元兑英镑跌0.3%，至0.7131英镑，为5月28日以来最低。策略师认为，对于担忧希腊问题的投资者而言，英镑俨然提供了避险之地。欧元兑瑞郎和兑日圆也同样走低。美元指数小涨，但仍有可能出现连续第三个周线跌幅。

--欧元债市：德债收益率下跌，受美联储温和立场及希腊忧虑影响

意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率在紧张的市场氛围中上涨，于上日结束的欧元区财长会议未在希腊债务谈判上取得突破。一些市场人士仍然希望能在最后关头找到解决方案，但最易受希腊问题影响的欧元区国家所发行债券仍遭遇温和抛压。意大利、西班牙和葡萄牙10年期公债收益率上升5-7个基点。德国10年期公债收益率下降3个基点报0.77%。希腊10年期公债收益率降至略低于13%。

--国际油市：油价变动不大，需求疑虑以及页岩油增产预期施压油价

油价在淡静交投中持稳，美国页岩油生产商今年料增产的预期增加需求担忧，阻止市场延续上日涨势。0838GMT，美国7月原油期约下跌0.33美元至每桶60.12美元。8月布兰特原油下滑0.20美元至每桶64.06。

--全球金市：金价持稳于1,200美元左右，或将连续第二周周线大涨

金价守住前一交易日大涨后的多数涨幅，料将录得连续第二个周线大涨；美联储对升息的谨慎态度及美元走软带来支撑。0832GMT，现货金交投于每盎司1,199.00美元附近。周四上涨1.3%，为5月中旬以来最大单日涨幅。本周迄今累计涨1.7%。

亚洲实物需求也疲软，因较窄的价格区间以及股市回报率上升，使得投资者远离黄金。在金价隔夜飙升后，实物黄金需求可能会进一步受到打击。

--金属期市：伦敦期铜跌至3月以来低位，后市料续走疲

伦敦期铜跌至3月以来低位，恐将连续第五周录得跌幅，中国铜需求淡季因素料将持续压抑价格。0835GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌近1%，报每吨5,700美元，本周累计跌幅或超过3%。上海期交所主力期铜跌0.2%至每吨41,820元人民币(6,734美元)。(完)

(整理 高琦； 审校 艾茂林)

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