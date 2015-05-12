《路透晚报》--5月12日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--尼泊尔发生7.4级强震--美国地质调查局

目击者称，周二尼泊尔首都加德满都又发生强震，人们涌上街头。几周前该国的一次强震导致8千多人丧生，成千上万栋房屋被毁。

美国地质调查局起初称，地震强度为7.1级，发生在接近喜马拉雅山的Namche Bazar镇以西68公里。印度首都新德里也有震感。稍后美国地质调查局将震级上调至7.4级，震源深度为19公里。

--纽约联储总裁杜德利对2015年升息共识表赞同，但不做预言

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，他并不知道何时将升息，但他对于市场及美联储间达成今年稍晚实现升息的共识表示赞同，从而淡化了升息前景的不确定性。

杜德利大多重申他近期的评论，称收紧政策时程将取决于美国经济表现。他称美国升息可能会影响全球资金流动及外汇市场，但这应该不会让投资人大感意外。杜德利在美联储决策会议中拥有固定表决权。

--英国3月工业生产增幅高于预期，按月增幅为9月以来最大

英国国家统计局公布，3月工业生产较前月增长0.5%，此为2014年9月以来最大增幅，较上年同期增长0.7%，优于市场预估的成长0.2%。不过3月制造业产出较上年同期增速为2013年12月以来最慢。统计局称，3月原油生产增幅创下2014年2月以来最大，提振了工业生产数据。

--日本央行总裁黑田东彦称不考虑调整超额准备金利率

日本央行总裁黑田东彦表示，不考虑下调或取消央行对商业银行超额准备金支付利息。

黑田东彦在参议院金融事务委员会发言时称，对超额准备金付息有助于日本央行实现扩大基础货币的目标。

--法国央行预计第二季经济成长率为0.3%

法国央行公布第二季经济成长率预估为0.3%，指称受外需带动，工业生产增强。央行也表示，4月制造业企业信心指数从上月的97升至98，服务业信心指数从94升至95。

--希腊动用了IMF帐户资金还债，须在数周内补上--官员

两名官员向路透表示，希腊动用了在国际货币基金组织(IMF)帐户的资金，周一向IMF支付7.5亿欧元债款。其中一名官员表示，希腊政府动用的资金必须在数周内补回帐户。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘持平，乐观财测帮助市场收复稍早失地

日本股市周二收平，收复盘中稍早失地，因发布亮丽财测的个股上扬，帮助抵销了希腊债务危机带来的忧虑。日经指数收平于19,624.84点，盘中曾跌至低点19,467.65点。东证股价指数收高0.3%至1,602.27点；JPX日经400指数涨0.1%报14,475.51点。

--中国股市：沪综指收升1.6%连续三日上扬，能源电力板块领涨

中国股市沪综指收升1.6%，连续第三个交易日上涨。分析师指出，增量资金在创业板赚钱效应的鼓动下继续入市，大盘在上海自贸区、核电核能等板块拉动下继续反弹上涨，沪综指短线预计继续维持震荡扬升格局。

沪综指收报4,401.22点，涨67.64点或1.56%。上证A股今日成交7,882.47亿元人民币，上日为7,107.07亿元。沪深300指数收报4,747.42点，涨1.21%。

--香港股市：恒生指数收低1.1%，受银行和地产类股跌势拖累

香港股市收低，因地产和金融类股遭获利了结打压，昨天这两类股因中国周末降息而上涨。恒生指数收低1.1%报27,407.18点，恒生国企指数下滑1.5%，报13,973.00点。

--汇市：美元走软，债市继续震荡

欧元兑全面疲弱的美元在欧洲时段走高，债市下跌动摇美元强势的基础。在债市最新一波风险重新定价中，较长期美国公债收益率(殖利率)隔夜上升，应该有利于美元。分析师仍不能清楚解释债市的风险重新定价变化。

美元兑日圆下滑不到0.1%报120.005日圆，远超隔夜市场所及低点119.40，仍在3月中以来所处的波动区间。澳元上涨0.7%至0.7943美元，新西兰元上涨0.5%至0.7369美元。

--欧元债市：欧元区公债收益率上升，全球债市再度恢复跌势

德国公债收益率上涨，因全球债市再度恢复跌势；投资人及分析师对于4月底以来的全球债市跌势感到意外与不解。

10年期德债收益率上涨7个基点，报0.66%。德国公债期货跌83个跳动点，报153.3。意大利公债期货下跌136个跳动点，报133.84。美国10年期公债收益率交投在去年12月以来最高水平，报在逾2.30%。

--国际油市：油价上扬，中东不安情势抵销供应过剩疑虑

布兰特原油期货上涨，也门(叶门)动荡不安与美元走弱协助推升油价，尽管沙特(沙乌地)阿拉伯报告的原油产量数字仍居高不下、以及美国投行高盛警告称油价可能进一步下跌引发疑虑。

0851GMT，6月布兰特原油期货上涨0.66美元至每桶65.57美元。6月西德克萨斯中质油(WTI)合约上涨0.39美元至每桶59.64美元。

--全球金市：金价在1,200美元下方挣扎，受美元走强打压

黄金在每盎司1,200美元下方挣扎，隔夜曾小幅下跌，受美元走强打击，此外希腊债务危机没有引发强劲的避险买盘。

0857 GMT，现货金几无变动，报每盎司1,183.95美元，周一下跌0.3%。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust上周五出现年内最大持仓降幅，成为投资者看空的信号。

--金属期市：伦铜上涨，因美元从高位拉回

伦铜上涨，因美元从高位拉回，同时在中国近期降息后，投资者寄望今年下半年中国金属需求增加。

0900 GMT，LME三个月期铜上涨1.01%，报每吨6,429.00美元，上周周线略下跌。LME期镍下跌逾1%，上海期铅和期锡也双双下滑。上海期交所主力7月期铜合约小升0.1%，报每吨45,830元人民币。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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