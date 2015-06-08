《路透晚报》--6月8日

2015年6月8日在法兰克福交易所拍到的图片。 REUTERS/Stringer

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本第一季GDP环比年率上修为成长3.9%，优于预期

周一公布的数据显示，日本经济扩张步伐快于最初预期，受益于资本支出增长稳健。日本第一季国内生产总值(GDP)环比年率修正后为增长3.9%，优于初值2.4%。资本支出较上季增加2.7%，远超初值增加0.4%，亦高于路透调查分析师预期的增长2.3%。日本第一季名义GDP按季增速为1994年以来最快。

--德国4月出口及工业生产皆优于预期

德国统计局公布，4月出口增幅远高于预期，而且工业生产增长也意外强劲，显示该欧洲最大的经济体第二季度开局良好。德国4月经季节调整出口较前月增长1.9%，进口较前月下降1.3%，贸易顺差扩大至223亿欧元。4月工业生产增加0.9%，高于路透调查分析师预估的增长0.5%，是德国经济又一良好迹象。

--德意志银行任命新CEO，通过管理层换血提升投资者信心

德意志银行周日改组管理层，任命英国人克莱恩担任执行长，取代詹恩。一系列监管和法律问题让德意志银行形象受损，德意志银行在5月21日提交了一份彻底的管理层调整计划，但一些投资者要求作出更多改变。消息人士对路透表示，新执行长已深度参与该行新战略的制定，不大可能作出重大修改。

--G7领导人峰会敦促对俄采取强硬路线

G7领导人周日在德国巴伐利亚阿尔卑斯山区举行的峰会上誓言，要继续对俄罗斯实施制裁，直至该国总统普京及其支持的乌克兰分离主义分子全面执行乌克兰和平协议的条款。与会领导人希望俄罗斯和乌克兰遵守2月12日在白俄罗斯首都明斯克签署的停火协议。

--法国央行确认估计第二季经济增长0.3%

法国央行发布报告，确认估计第二季经济增长0.3%，并预计工业和服务业活动都将录得进一步的成长。5月制造业景气指数从前月的98升至99，服务业景气指标则持平于95。央行还指出，企业高管们预计制造业和服务业活动将在6月成长，建筑业料也将小有提速。

--IMF副总裁古泽满宏警告，FED升息带来风险

国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏警告道，美国联邦储备委员会(美联储/FED)即将进行的升息可能会可能在“很大范围内”产生负面影响。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘近持平，投资者揣测美国可能9月就升息

日本日经指数周一收盘接近持平，盘中走低，因强劲的美国非农就业数据引发市场担心，美联储可能最早在9月份就升息。日经指数微幅收跌0.02%，至20,457.19点，盘中一度跌至20,359.06，为5月25日以来最低盘中点位。

--中国股市：沪综指收升2.2%续创逾七年新高，银行等金融股领涨

中国股市沪综指收升2.2%续创逾七年新高。分析师指出，在打新资金继续回流，中国中车复牌涨停、创业板大跌以及金融股受银行混改利好消息推动等多重因素刺激下，大盘再度大幅上扬。未来在国企改革和央企重组等政策主线推动下，预计大盘将维持震荡上行格局。

沪综指收报5,131.881点，涨108.785点或2.17%，此前收盘高点为2008年1月18日的5,180.53点。上证A股今日成交13,042亿元人民币，再创历史天量。

--香港股市：收盘微涨，受内地大盘银行股涨势拉动

香港股市微涨，受内地大盘银行股的涨势带动，因市场预期中国将加大国有银行改革力度。恒生指数上涨0.2%至27,316.28点，恒生国企指数上涨1.4%至14,113.98点。

--汇市：美元脱离就业报告出炉后触及的高位，德国数据支撑欧元

美元兑日圆从近13年高位回落，因媒体报导称，美国当局对强势美元感到不安。彭博引述未具名法国官员称，美国总统奥巴马表示强势美元是个问题，但白宫随后否认了这一报导，协助美元扳回跌幅。0833GMT时，美元兑日圆跌0.2%，至125.39日圆，欧元兑美元报1.1140美元，日内涨0.26%。

--欧元债市：德债收益率微涨，因德国工业生产数据好于预期

德国公债收益率(殖利率)微涨，此前该国公布的工业生产数据好于预期，使得经济增长前景好转，令受创的公债市场承压。德国公债收益率周一先是在数据因素影响下涨至0.87%，后回撤至0.85%，日内上涨1个基点。西班牙10年期公债收益率和可比意大利公债收益率各升2个基点，分别报2.25%和2.27%。爱尔兰10年期公债收益率上升1个基点，至1.65%。

--国际油市：油价下跌，因中国进口减少且OPEC维持产量不变

原油价格下跌，因中国原油进口大幅减少，而OPEC决定维持产量不变，市场预计供应过剩愈发严重。0829GMT，近月布兰特原油期货下跌0.38美元至每桶62.93美元。美国原油期货跌0.38美元至每桶58.75。

--全球金市：金价小涨，但在美国升息前景拖累下仍接近11周低位

金价小涨，结束三日连跌颓势，但由于强劲的美国就业数据提振了对美国可能在9月升息的预期，金价仍在接近11周低位处徘徊。0830GMT，现货金小涨至每盎司1,173.45美元。

--金属期市：伦敦期铜守于六周低位附近，受中国需求疑虑拖累

伦敦期铜大致持平，未受中国进口数据一如预期下滑影响，但中国季节性需求前景疲软，令铜价持续陷于4月底以来低位附近。0831GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.13%，至每吨5,929.50美元。(完)

(整理 于春红; 审校 蔡美珍)

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