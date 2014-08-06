耐克签约的欧洲五大联赛球队多过阿迪达斯

路透柏林8月6日（记者 Emma Thomasson） - 周三公布的一项研究结果显示，在本赛季的欧洲五大联赛中，身穿耐克(NKE.N)球衣的球队将多于身穿阿迪达斯(ADSGn.DE)球衣的球队，不过阿迪达斯获得了大多数财大气粗俱乐部的订单。

运动市场研究集团Repucom称，自2009/10赛季以来，耐克签约的欧洲顶级联赛俱乐部数量首次超越阿迪达斯，达到了26个，比上赛季增加了五个。阿迪达斯签约的球队数为18个，比上赛季减少了四个。

尽管耐克从1994年才大举进军足球用品市场，现在已经对阿迪达斯的领导品牌地位构成了威胁。在巴西世界杯上，身穿耐克球衣的球队数量首次超越了身穿阿迪达斯球衣的球队数量，脚穿耐克球鞋的球员数量超过了全部参赛球员的一半。

欧洲五大联赛中，耐克在其中四个领先阿迪达斯。唯一的例外是盈利最为丰厚的英超联赛，上赛季英超球衣销售量超过500万件。英超球队中，包括切尔西在内的五支球队选择了阿迪达斯，四支球队选择了彪马(PUMG.DE)，三支球队选择了耐克。

“耐克追求球队数量的最大化，而阿迪达斯则主攻人气最高、球迷最多而且球衣卖得最好的俱乐部。”Repucom足球专家Andrew Walsh说道。

耐克在西甲、德甲、法甲和意甲四大联赛中共签约23支球队，阿迪达斯签约13支球队，彪马签约五支球队。Repucom称，上赛季西甲球衣销售量为300万件，德甲为230万件，法甲和意甲都在120万件左右。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。