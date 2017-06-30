美股业绩：Nike推出领航计划登陆亚马逊；第四季业绩超预期

* 第四季营收86.8亿美元，预估为86.3亿美元

* 第四季经季调获利为每股0.60美元，预估为每股0.50美元

* 盘后股价大涨8.2%至57.54美元

路透6月29日 - 全球最大鞋类制造商耐克公司(耐吉,Nike)周四表示，将与亚马逊(Amazon.com)携手推出一项领航计划，在亚马逊网站上销售限定类别的商品。

Nike也公布优于预估的季度获利与营收，盘后股价大涨8.2%至57.54美元。

Nike的说法也证实了稍早的报导，即该公司将在亚马逊网站上直接销售它的产品，而非透过第三方或未经授权的经销商进行销售。

高盛分析师Lindsay Drucker Mann在报告中表示，若这项领航计划转变为更有意义的伙伴关系，那么Nike在美国的营收可能增加3亿美元至5亿美元，或全球营收的1%。

Nike称，截至5月31日的会计年度第四季，该公司的销售、总务及管理费用减少4%至27亿美元。公司旗下乔丹等核心品牌、运动服饰和跑步系列的需求增加。 北美地区季度营收持平，但其第二大市场西欧地区营收增加4%。

大中华地区营收跳升11%。

Nike在中国大手笔整建销售店铺，并进驻阿里巴巴旗下天猫商城拓展线上销售，希望重振Nike产品在中国的需求。

季度营收增长5.3%至86.8亿美元，优于汤森路透I/B/E/S分析师所预估的86.3亿美元。

扣除特殊项目的每股盈余为0.60美元，也优于分析师平均预估的0.50美元。(完) (编译 陈宗琦/李婷仪 审校 白云/王兴亚)