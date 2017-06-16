耐克宣布全球裁员2% 削减四分之一鞋款

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透6月15日 - 耐克公司(耐吉,Nike)(NKE.N)周四表示，将裁减全球约2%人力，并削减旗下四分之一鞋款，由于竞争日益激烈，消费趋势变化莫测，耐克力求灵活应对。
耐克表示，将把旗下业务部门由六个减为四个。阿迪达斯(Adidas)ADSG.DE的重新崛起，加上Under Armour Inc (UAA.N)迅速成长，耐克因而推出新政力保北美市场份额。
耐克周四收盘下挫3.22%，报52.9美元。
根据这项名为“Consumer Direct Offense”的计划，耐克业务将集中于10个国家的12个主要城市，至2020年，这些业绩占公司逾80%的预估成长。这些城市包括纽约、柏林、巴黎与巴塞罗那。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透东京6月23日 - 日本6月大型制造业景气判断指数料连续第三个季度改善，可媲美两年前所及峰值，不过受海外形势的不确定性拖累，未来一季或减弱。
路透东京6月23日 - 日本东芝周五称，估计截至3月财年的亏损要大于此前预期，这归咎于13亿美元会计丑闻相关潜在法律赔偿，以及现已破产的美国核业务西屋电气相关负债的增长。