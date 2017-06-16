耐克宣布全球裁员2% 削减四分之一鞋款

路透6月15日 - 耐克公司(耐吉,Nike)(NKE.N)周四表示，将裁减全球约2%人力，并削减旗下四分之一鞋款，由于竞争日益激烈，消费趋势变化莫测，耐克力求灵活应对。

耐克表示，将把旗下业务部门由六个减为四个。阿迪达斯(Adidas)ADSG.DE的重新崛起，加上Under Armour Inc (UAA.N)迅速成长，耐克因而推出新政力保北美市场份额。

耐克周四收盘下挫3.22%，报52.9美元。

根据这项名为“Consumer Direct Offense”的计划，耐克业务将集中于10个国家的12个主要城市，至2020年，这些业绩占公司逾80%的预估成长。这些城市包括纽约、柏林、巴黎与巴塞罗那。(完)