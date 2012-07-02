耐克推林书豪主题运动鞋 售130美元

博尔特成体坛独特品牌 孕育巨大商业价值
路透伦敦8月6日电(记者Keith Weir)---博尔特在跑道上领先各路对手，此外他把自己无法匹敌的运动成就和个人的吸引力组合起来，在商业上也把对手们远远甩在身後。
路透2月24日电---耐克(NKE.N)近期将开售林书豪主题的运动鞋，充分利用这名尼克斯控卫在全球不断上升的知名度。
这款运动鞋的售价为130美元，会在耐克的网站上出售。
耐克表示，公司将在周末举行的奥兰多NBA全明星赛期间，推出这款专为林书豪设计的Zoom Hyperfuse低帮篮球鞋。
该公司对路透表示：“这并非专属鞋款，但却是专为林书豪本赛季而设计。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦8月6日电(记者Keith Weir)---博尔特在跑道上领先各路对手，此外他把自己无法匹敌的运动成就和个人的吸引力组合起来，在商业上也把对手们远远甩在身後。
路透伦敦8月7日电（记者Karolos Grohmann）---伦敦奥运的田径赛场上，远程控制的迷你版“Mini”车来回穿梭，为运动员们送回标枪、铁饼和链球。这引发了一些品牌问题，公众追问伦敦奥运会是否还在坚持严格意义上的无广告场馆。
路透8月2日电（记者Nanette Byrnes and Kevin Drawbaugh）---当美国运动员们在伦敦的领奖台上弯下头接受奖牌时，有人希望这些运动员们不在担心他们的纳税问题。但是与生活中的大多数事情一样，奥运荣誉也有代价--奖金和奖牌要交税。