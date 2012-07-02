耐克推林书豪主题运动鞋 售130美元

博尔特成体坛独特品牌 孕育巨大商业价值

路透伦敦8月6日电(记者Keith Weir)---博尔特在跑道上领先各路对手，此外他把自己无法匹敌的运动成就和个人的吸引力组合起来，在商业上也把对手们远远甩在身後。