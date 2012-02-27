耐克推林书豪主题运动鞋 售130美元

路透2月24日电---耐克(NKE.N)近期将开售林书豪主题的运动鞋，充分利用这名尼克斯控卫在全球不断上升的知名度。

这款运动鞋的售价为130美元，会在耐克的网站上出售。

耐克表示，公司将在周末举行的奥兰多NBA全明星赛期间，推出这款专为林书豪设计的Zoom Hyperfuse低帮篮球鞋。

该公司对路透表示：“这并非专属鞋款，但却是专为林书豪本赛季而设计。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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