耐克首季利润超预期 因中国市场增速惊人

路透班加罗尔/上海9月24日 - 耐克(NKE.N)会计年度首季利润超过预期，因其中国市场增速出乎意料的强劲。

截止到8月31日的三个月，耐克全球利润增长了23%，其中大中华地区的销售大增了近三分之一，息税前利润（EBIT）劲增51%。耐克称中国市场的表现“惊人”。

耐克在华的强劲表现与中国消费支出减速的大环境对比鲜明。中国消费支出减速已波及全球企业和市场。消费对中国经济增长的贡献比例正在增加，而目前中国的消费者信心指数处于纪录低位。

“尽管我们对中国的宏观经济波动非常关切，但我们的品牌从未像如今这样强劲，我们的市场也从未像如今这样健康，”耐克首席财务官安迪·坎皮恩（Andy Campion）在公布业绩之后召开的电话会议上表示。

耐克称，门店调整、在线销售增加以及中国6-8月期间体育赛事众多均帮助提升了耐克在华销售。

汇丰银行9月发布报告称，民众健康意识增强，以及专注运动的应用和可穿戴科技的出现，可能进一步推动中国的运动服装市场发展。

“民众更多参与运动以及人均运动支出增加应可带来良好的增长前景，”报告称。

耐克称，会计年底第一季实现净利增长23%，达到11.8亿美元，合每股盈余1.34美元，高于分析师平均预期的1.19美元。

当季实现营收增长5.4%至84.1亿美元，也优于分析师平均预计的82.2亿美元。（完）