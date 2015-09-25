耐克首季利润超预期 因中国市场增速惊人

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透班加罗尔/上海9月24日 - 耐克(NKE.N)会计年度首季利润超过预期，因其中国市场增速出乎意料的强劲。
截止到8月31日的三个月，耐克全球利润增长了23%，其中大中华地区的销售大增了近三分之一，息税前利润（EBIT）劲增51%。耐克称中国市场的表现“惊人”。
耐克在华的强劲表现与中国消费支出减速的大环境对比鲜明。中国消费支出减速已波及全球企业和市场。消费对中国经济增长的贡献比例正在增加，而目前中国的消费者信心指数处于纪录低位。
“尽管我们对中国的宏观经济波动非常关切，但我们的品牌从未像如今这样强劲，我们的市场也从未像如今这样健康，”耐克首席财务官安迪·坎皮恩（Andy Campion）在公布业绩之后召开的电话会议上表示。
耐克称，门店调整、在线销售增加以及中国6-8月期间体育赛事众多均帮助提升了耐克在华销售。
汇丰银行9月发布报告称，民众健康意识增强，以及专注运动的应用和可穿戴科技的出现，可能进一步推动中国的运动服装市场发展。
“民众更多参与运动以及人均运动支出增加应可带来良好的增长前景，”报告称。
耐克称，会计年底第一季实现净利增长23%，达到11.8亿美元，合每股盈余1.34美元，高于分析师平均预期的1.19美元。
当季实现营收增长5.4%至84.1亿美元，也优于分析师平均预计的82.2亿美元。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。