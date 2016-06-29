耐克季度营收及未来订单预估令人失望 盘后股价挫跌逾4%

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透6月28日 - 耐克公司(耐吉,Nike)(NKE.N)季度营收增长及未来订单预估逊于分析师预期，凸显公司与阿迪达斯(Adidas)等对手竞争激烈，尤其是在本土北美市场。
耐克今年截至周二跌幅高达15%，道琼工业指数成份股排名倒数第三；周二盘后进一步下挫4.2%，至50.85美元。
尽管耐克在其最大的市场北美仍占主导地位，但分析师称与德国阿迪达斯(ADSGn.DE)的竞争不断失利，国内对手Under Armour(UA.N)也步步紧逼。
耐克定于6月至11月北美发货的“未来订单”表现不如预期，显见公司成长减缓。
耐克截至第四季底北美未来订单增长6%，据Consensus Metrix，分析师预估均值则为增长9%。
耐克截至5月31日第四财季营收受到强势美元的打击。耐克称，在北美清理过剩库存也损及营收和利润，而本季料也会受到影响。
尽管耐克提及英国脱欧后汇率波动，但仍维持全年营收增长预测不变。
耐克第四季营收增长近6%至82.4亿美元，据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计为82.8亿美元。
耐克净利下滑2.2%至8.46亿美元。每股盈余(EPS)持平于0.49美元，较分析师预估高出0.01美元。(完)
(编译 王丽鑫；审校 龚芳)
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