美股业绩：耐克第三季获利优于市场预期，中国市场情况改善

路透3月21日 - 服装及鞋类生产商耐克 公布季度获利超出华尔街预期，因利润率增长而且全球市场的未来需求升温。该业绩推动公司股价盘后大涨8%。

将在2013年3月至7月间发货的耐克商标鞋类和服装，即全球未来订单数量较上年同期增长6%。该公司最大的北美市场订单量增长11%。

大中华地区的未来需求也有所好转，订单量上升4%，此前两个季度均出现下滑。

“他们在中国市场的好转速度比我们的预想要快，”Edward Jones消费必需品分析师Brian Yarbrough指出。

Yarbrough表示，中国市场出现改善很重要，因为这是耐克利润率最高的市场之一。他说，运输成本较低和高标价帮助提高了公司在该地区的利润率。

耐克股价周四在盘后交易中升至57.93美元，此前在纽约证交所常规交易收报53.60。

耐克在截至2月28日的第三季获利为6.62亿美元，合每股盈余(EPS)0.73美元；上年同期分别为5.69亿美元和0.61美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预期该公司EPS为0.67美元。