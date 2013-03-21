美股业绩：耐克第三季获利优于市场预期，中国市场情况改善

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透3月21日 - 服装及鞋类生产商耐克 公布季度获利超出华尔街预期，因利润率增长而且全球市场的未来需求升温。该业绩推动公司股价盘后大涨8%。
将在2013年3月至7月间发货的耐克商标鞋类和服装，即全球未来订单数量较上年同期增长6%。该公司最大的北美市场订单量增长11%。
大中华地区的未来需求也有所好转，订单量上升4%，此前两个季度均出现下滑。
“他们在中国市场的好转速度比我们的预想要快，”Edward Jones消费必需品分析师Brian Yarbrough指出。
Yarbrough表示，中国市场出现改善很重要，因为这是耐克利润率最高的市场之一。他说，运输成本较低和高标价帮助提高了公司在该地区的利润率。
耐克股价周四在盘后交易中升至57.93美元，此前在纽约证交所常规交易收报53.60。
耐克在截至2月28日的第三季获利为6.62亿美元，合每股盈余(EPS)0.73美元；上年同期分别为5.69亿美元和0.61美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预期该公司EPS为0.67美元。
第三季营收增长9%至62亿美元。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。