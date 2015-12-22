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市场报道 | 2015年 12月 23日 星期三 05:50 BJT

美股盘后：NIKE公布季度营收跳增4.1%，股价上扬3%

路透12月22日 - 全球最大的鞋业生产商Nike Inc 周二在美股盘后交易中劲扬3%，报135.80美元。之前该公司报告季度营收跳增4.1%，因北美运动鞋和服装需求增加。

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