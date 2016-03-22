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市场报道 | 2016年 3月 23日 星期三 04:37 BJT

美股盘后：NIKE公布季度业绩后股价下挫3%

路透3月22日 - 全球最大的鞋业生产商Nike Inc 周二在美股盘后交易中下挫3%，之前该公司报告会计年度第三季销售增长7.6%，受助于跑鞋、篮球鞋和运动服装需求强劲。

截至2月29日的第三季净收益升至9.5亿美元，或每股0.55美元，高于上年同期的7.91亿美元，或每股0.45美元。

营收从74.6亿美元升至80.3亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期为每股收益0.48美元，营收为82亿美元。(完)

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