版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 04:19 BJT

美股盘后：NIKE公布季度业绩后股价先扬后抑

路透9月27日 - 全球最大的鞋业生产商Nike Inc 周二在美股盘后公布季度业绩，股价盘后一度大涨4%，之后迅速转跌，下挫2.8%。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐