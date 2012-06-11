耐克与阿迪达斯：绿茵场外的战争

资料图片显示，在德国国家队一次训练时，运动员脚上穿着耐克和阿迪达斯的球鞋。 REUTERS/Alex Grimm

路透6月8日电(记者 Nivedita Bhattacharjee)---2012年欧洲杯足球赛周六上演德国与葡萄牙一役时，赞助商耐克(Nike)(NKE.N)和阿迪达斯(Adidas)(ADSGn.DE)争夺足球装备销售冠军的战斗同时也在激烈进行。

葡萄牙身披的是红色耐克球衣，德国穿的则是阿迪达斯白色战袍，也显示出耐克在昔日阿迪达斯独霸天下的足球领域抢走了大片市场份额。

阿迪达斯自1949年成立以来就进军足球领域。而发家於1960年代的耐克则是直到1994年才杀入足球市场。耐克1996年成为巴西国家队赞助商，在足球领域开始令人刮目相看。

“巴西队的赞助合约为耐克带来了市场份额和(在足球领域的)品牌影响力。这也是耐克品牌战略的标志，”英格兰考文垂大学体育战略和行销教授Simon Chadwick说。

总部位於俄勒冈的耐克之後开始了大手笔的行销行动，同时赞助了一系列高人气的球星和球队，包括葡萄牙前锋C罗。阿迪达斯与耐克间的最近一场赞助合约大战是争夺德国与法国国家队的赞助合约。

阿迪达斯成功保住了家乡球队的合约，但法国队被耐克的赞助额打动，据报耐克承诺向法国队提供价值3亿欧元(3.74亿美元)的赞助。耐克1996年与巴西队签下的赞助合约为1亿英镑。

作为世界第一大运动装备品牌，耐克一直加大对足球领域的投资，增强品牌的国际影响力。据体育研究咨询机构REPUCOM and SPORT+MARKT的数据显示，足球运动在全球拥有约20亿球迷，篮球在全球则有12亿球迷排名第二。

各公司赞助高人气球队和球员，通过他们对球迷的影响力来销售其产品。Morningstar的分析师Paul Swinand称，像2012年欧洲杯这样的赛事，对足球商品的销售能有约5%的提升。

德国咨询机构PR Marketing的数据称，2012年全球足球运动商品的销售额将超过40亿欧元。他估计阿迪达斯的市场份额约为38%，耐克则以36%紧随其後。

阿迪达斯表示，受2012年欧洲杯的推动，2012年旗下足球相关产品的销售额将超过15亿欧元(18.7亿美元)。阿迪达斯赞助了六支欧洲杯参赛队：卫冕冠军西班牙、乌克兰、丹麦、德国、希腊和俄罗斯。

年销售额超过200亿美元的耐克称，2011年财年有18亿美元的收入来自於足球产品。耐克在欧洲杯的押注包括葡萄牙、法国、荷兰、克罗地亚和波兰五支球队。

耐克旗下的茵宝(Umbro)品牌则赞助英格兰、瑞典和爱尔兰。彪马(Puma)(PUMG.DE)赞助意大利和捷克。

专家们表示，阿迪达斯由於握有和国际足联及皇马、拜仁慕尼黑等豪门俱乐部的合作协议，在欧洲市场领先于耐克。

“在欧洲市场，人们依然先入为主地认为，阿迪达斯传统上一直与足球运动相关联，而耐克则不是，”Chadwick说，但他补充说，“未来10年，我们可以看到耐克在这一市场的份额会超越阿迪达斯。”

SPORT+MARKT负责市场信息的Andreas Ullmann估算称，2012年欧洲杯的复制球衣预计将卖出700万件，仅此一项就能保证至少5亿欧元(6.23亿美元)的零售额。

Ullmann表示，耐克努力证明自己成为“染指足球领域”的全球性品牌。不过，他表示阿迪达斯是基础雄厚的劲敌，人脉关系更为强劲，这使得耐克超越阿迪达斯的任务颇为艰巨。

“我认为，耐克在足球领域能做的就是继续投资打造其足球资产，告诉球迷耐克是打算长期战斗在足球领域，除此之外没什麽能做的了。这不单单是钱的问题，它关系对足球的热诚，”考文垂大学的Chadwick说。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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