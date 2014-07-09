Nike执行长预计世界杯后足球产品热度延烧--报导

路透柏林7月8日 - 据德国商报(Handelsblatt)，耐克(Nike)(NKE.N)执行长Mark Parker表示，预计足球相关用品销量将在世界杯后保持快速增长势头。该公司目前正与阿迪达斯(Adidas)(ADSGn.DE)争抢全球最大足球商品品牌地位。

Nike上个月公布，截至5月31日财年，不计入汇率波动的足球相关营收大增21%至23亿美元。

“我敢保证这个势头明年还会延续。”Parker对德国商报表示。他的采访将于周三正式刊登。此外，Parker还称23亿美元的营收还未计入“数亿美元”的足球风格相关产品，例如足球主题的上衣等。

“美国市场的潜力尤其巨大，当地对足球的热情很高。中国也同样具有很大的增长机会。”Parker补充道。

Nike与Adidas正在竞逐谁才是足球商品霸主。虽然Adidas从1970年以来一直是世界杯的赞助厂商，在足球运动中长期占据主导地位，但其实Nike也已在此领域大有斩获。

Adidas今年足球商品销售目标为达创纪录的20亿欧元。今年世界杯四强中，Adidas提供德国与阿根廷球队用品。而另外两强--巴西和荷兰队的供应商则是Nike。

Parker表示，Nike无意参股任和一支足球队，他说“我们坚守核心业务。”Adidas持有德甲拜仁慕尼黑股份，另一个同业对手Puma据称也在与德甲球队多特蒙德洽谈入股。

根据熟知内情消息人士说，出于新合约的成本考量，Nike将不会与英超曼联(Manchester United)(MANU.N)续约提供该队球队用品，Adidas将有机会赢得诱人的新合约。(完)

(编译 洪曦/李婷仪 审校 张明钧)

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