日经指数开年首周出现五日连跌 为60余年以来首次

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC

路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。