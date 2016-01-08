日经指数开年首周出现五日连跌 为60余年以来首次

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京1月8日 - 日本股市周五收低，为1949年以来首次出现开年第一周五日连跌局面。
紧张的投资者寻求在美国就业数据及日本长周末之前减少曝险。
日经指数.N225收盘跌0.4%至17,697.96点，尾盘时抛压加速，抹去了稍早受中国股市反弹提振录得的涨幅。
该指标股指在新年第一周累计下滑7%，创9月初来最大单周跌幅。
本周的特点是围绕中国经济放缓的担忧，以及人民币不稳造成震荡。
东证股价指数.TOPX跌0.7%，收报1,447.32点。33大类股中除三个外其余全部下跌。该指数周线下跌6.5%。
JPX-日经400指数.JPXNK400下滑0.7%至13,029.77点。(完)
(编译 刘秀红/杜明霞；审校 高琦/于春红)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。