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国际财经 | 2016年 1月 8日 星期五 14:45 BJT

日经指数开年首周出现五日连跌 为60余年以来首次

路透东京1月8日 - 日本股市周五收低，为1949年以来首次出现开年第一周五日连跌局面。

紧张的投资者寻求在美国就业数据及日本长周末之前减少曝险。

日经指数.N225收盘跌0.4%至17,697.96点，尾盘时抛压加速，抹去了稍早受中国股市反弹提振录得的涨幅。

该指标股指在新年第一周累计下滑7%，创9月初来最大单周跌幅。

本周的特点是围绕中国经济放缓的担忧，以及人民币不稳造成震荡。

东证股价指数.TOPX跌0.7%，收报1,447.32点。33大类股中除三个外其余全部下跌。该指数周线下跌6.5%。

JPX-日经400指数.JPXNK400下滑0.7%至13,029.77点。(完)

(编译 刘秀红/杜明霞；审校 高琦/于春红)

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