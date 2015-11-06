日本国内大银行为日经收购金融时报安排9.86亿美元过桥贷款

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透东京11月6日 - 据知情人士周五透露，日本几家大银行正在为日经(Nikkei Inc)斥资13亿美元收购金融时报的交易安排规模1,200亿日圆(9.86亿美元)的银团贷款。
今年7月，日本最大商业报纸日本经济新闻同意以8.44亿英镑(13亿美元)收购金融时报，这是日本媒体业最大的一桩海外交易。
日本经济新闻在宣布该消息时称，预计交易将于今年年底之前完成。
知情人士称，三井住友银行本月将向日经提供1,200亿日圆的过桥贷款；他们未被授权公开讨论此事。
三井住友和另外四家银行--瑞穗银行、三菱东京日联银行、Resona银行和三井住友信托银行--计划明年2月提供1,200亿日圆永久贷款。
这五家银行未予置评。记者未能立即联系到日经人士置评。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
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