日经指数收挫4.8% 周线大跌11.1%创2008年以来最大跌幅

路透东京2月12日 - 日本股市日经指数周五爆量重挫至16个月新低，创2008年以来单周最大跌幅，美元兑日圆跌至15个月低位后，投资人争相抛售高风险资产。

日经指数.N225收盘大跌4.8%，至14,952.61点，为2014年10月以来最低收位。

日本市场周四因公共假期休市，当日美元兑日圆JPY=最低跌至110.985日圆，为2014年10月以来最低，因围绕全球经济放缓的担忧，和对银行系统压力加剧的担心，增加对避险资产的买需。