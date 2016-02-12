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国际财经 | 2016年 2月 12日 星期五 14:58 BJT

日经指数收挫4.8% 周线大跌11.1%创2008年以来最大跌幅

路透东京2月12日 - 日本股市日经指数周五爆量重挫至16个月新低，创2008年以来单周最大跌幅，美元兑日圆跌至15个月低位后，投资人争相抛售高风险资产。

日经指数.N225收盘大跌4.8%，至14,952.61点，为2014年10月以来最低收位。

日经指数本周共计重挫11.1%，为2008年10月以来单周最大跌幅。

市场成交放量，有47.04亿股换手，创去年8月以来之最高。

日本市场周四因公共假期休市，当日美元兑日圆JPY=最低跌至110.985日圆，为2014年10月以来最低，因围绕全球经济放缓的担忧，和对银行系统压力加剧的担心，增加对避险资产的买需。

交易商称，投资者担心若日圆继续走强，那么日本出口商获利增长的希望恐将受创。

汽车类股受挫，丰田汽车(7203.T)大跌6.8%，本田汽车(7267.T)挫跌5.5%。

券商类股也遭遇重击，野村控股(8604.T)骤降9.2%，大和证券(8601.T)暴跌8.2%。

东证股价指数33个分项指数全数下跌。

东证股价指数.TOPX收低5.4%至1,196.28点；JPX-日经400指数.JPXNK400跌5.6%至10,780.40点。(完)

(编译 蔡美珍/刘秀红；审校 于春红)

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