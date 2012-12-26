专访：日经指数明年料上扬30%--大和证券社长

2012年12月19日，在东京一处商业区，显示日经指数的屏幕反射出经过这里的行人。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京12月26日 - 日本大和证券<8601. T>社长日比野隆司在接受路透专访时表示,在日本新首相积极重振经济的辅助下,日本股市日经指数2013年涨幅可能接近30%.

虽然券商高管都以看涨的市场预期闻名,但日比野隆司的言论反映出商界领导人乐观认为,安倍晋三的政策将给日本低迷的经济带来所需提振.

安倍晋三周三将正式就任首相,此前他所属的反对派自民党在本月举行的下议院选举中获胜.安倍晋三提倡通过财政扩张和积极货币政策来抗击萦绕日本经济近20年的通缩.

"如果实施正确的政策,股市就会上扬,"日比野隆司周五接受采访时表示.

"还没有过哪届政府承诺要走出通缩.这就是这一次我选择持乐观态度的原因."

日比野隆司预期日经指数明年可能会介于9,500-13,000点之间,上限料将比周二收盘水平10,080.12点高29%.11月中以来日经指数涨幅已达15%.

在股市上扬的背景下,日比野隆司表示,他相信公司在2013年3月止的本会计年度中将录得净利,而公司此前两年共亏损767亿日圆(合9.045亿美元).大和证券是日本第二大券商.

大和证券从2011年起共削减了逾500个海外岗位来抑制亏损.公司最大的软肋是投行部门,自从与三井住友金融集团(8316.T)建立的合资企业在2009年结束运营后,公司投行部门一直表现不振.

日比野隆司称大和证券并没有在为投行部门寻找合作伙伴,并指出公司可能受到日本某家金融机构保护的臆测近来已经消褪.公司最主要的竞争对手是业界领军企业野村控股(8604.T).

他还表示,大和没有进一步削减海外职位的计划,但正对欧洲雇员数量进行调整,包括增加德国等对银行服务需求强劲地区的雇员数量,并减少其它地区的人员数量,但他并没有具体指出会削减那些地区雇员.

日比野隆司称,大和证券重心将是鼓励客户将更多存款转投到投资产品中.这一策略部分依赖其网络银行的扩张.公司去年推出网络银行后,已累积了2万亿(兆)日圆资产.

日本家庭资产规模高达1,500万亿日元,其中大部分都存放在低收益的储蓄账户中.长久以来,让日本家庭增加投资规模一直是证券行业的追求,但实现的步伐却一直缓慢.

日比野隆司相信,抓住这个潜在需求的条件现已成熟.他说日本股市已触底反弹,日圆数十年来的涨势去年已经结束,这对企业获利来说都是好兆头.

"一直以来都在讨论将存款转向投资,但却还没有实现,因股市一直在走低,"他说.(完)

(编译 梁睿雪; 审校 于春红)

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