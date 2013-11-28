日经指数接近五年半峰值 美国数据打压日圆跳水

* 日圆兑美元跌至六个月低点，日经指数上扬1.2%

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.5%，触及一周高位

路透东京11月28日 - 亚洲股市周四人气振奋，日本股市升向五年半高位，此前日圆因美国经济数据相对正面而大幅下滑。

数据显示，美国上周初请失业金人数意外下降，汤森路透/密西根大学11月消费者信心指数终值较初值上修，11月芝加哥采购经理人指数(PMI)在上月猛增后表现继续好于预期。

在一连串的亮丽数据中，只有10月耐久财订单显得较为疲弱。

“美国经济数据对缩减购债提供了有力支撑，尽管耐久财订单有些疲软。”花旗集团的G10外汇策略部全球主管StevenEnglander在研究报告中表示。

投资者现在更密切的关注数据表现，以判断美联储何时将开始收缩每月850亿美元的购债举措。许多投资者预期，如果美国经济持续改善，则美联储料将在明年第一季开始退场。

“关于缩减购债和美元走势，市场目前认为12月或1月就采取行动的可能性很低，这种认知令我们非常惊讶，”Englander表示。

美元兑日圆触及102.28的六个月高点，扩大隔夜0.8%的涨势，逼近5月所及的高点103.74。

由于日圆下跌，日股日经指数.N225上涨1.2%至15,631.35点，接近5月触及的五年半高点15,942.60点。

以本币计日经指数今年以来上涨了50%，涨幅胜过美股标准普尔500指数.SPX的26.7%，及泛欧STOXX600指数的16%。

投资者一直把日圆当作利差交易的一种融资货币，因为日本央行承诺会维持超宽松货币政策来刺激增长。这和政策正要转向的美联储形成对比。

日本央行审议委员白井早由里周三说，如果经济及物价成长大幅脱离央行预期，日本央行应考虑扩大货币刺激措施。

**人气乐观**

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.5%，并触及一周高位。但该指数今年迄今仅涨1.6%，表现远远不如欧美和日本股市。

在估值方面，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数比主要发达市场股指要便宜。据汤森路透Datastream数据，该指数12个月的市盈率为12，标普500指数则为14.9，欧洲STOXX 600指数为13.5，日本股市则为14.3。

周三，道琼工业指数.DJI和标普500指数均收在纪录高位，Nasdaq指数.IXIC则收在13年高位。美国市场周四因感恩节假期休市。

欧元兑美元持稳在1.3572，上日触及四周高点，因德国两大政党达成联合执政协议。

澳元兑美元盘中上涨0.5%至0.9116美元，更加脱离三周低位，澳洲公布优于预期的企业投资数据，市场益发预期澳洲央行不太可能会把利率从当前的2.5%记录低位降得更低。

“在一年内，经济增长率很可能回升至约3%，比澳洲央行的预期还好，”AMP CapitalInvestors首席经济分析师Shane Oliver说。“最终的经济表现将支持央行维持利率不变，直至明年9月或10月升息。”

美国原油下跌0.1%至每桶约92.20美元，隔夜下跌1.5%，原油库存高出预估，给油价造成压力。

金价持稳在每盎司1,239美元左右，上日下跌0.4%，距离周一触及的四个月低位1,227.34美元并不远。(完)

(编译 李婷仪 审校 杜明霞)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。