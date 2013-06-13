日经指数暴跌6.4%至4月3日以来最低收位

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透东京6月13日 - 日本股市日经指数周四暴跌6.4%，创下4月3日以来最低收盘位，因投资者进一步削减日股多头仓位及日圆空头部位。
以对冲基金为主的投资者一直在削减这些仓位，因担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)会削减大规模刺激举措，且日经指数自去年11月中旬至5月23日触及五年半峰值期间劲扬逾80%。
日经指数自触及数年高位以来累计下跌近22%，步入熊市。
日经指数周四下跌843.94点，收报12,445.38点，为11月中旬以来首次跌破一目均衡云区。在11月中旬时首相安倍晋三承诺会采取积极财政和货币政策来重振日本经济。
交易商表示，日经指数.N225和东证股价指数.TOPX双双跌破100日移动均线触发了停单，导致股指期货遭遇更多卖盘。
东证股价指数下挫4.8%至1,044.17点，盘中交投相对清淡。成交量为过去90个交易日均值的82%。(完)
(编译 石冠兰/王翔琼; 审校 王兴亚/李春喜)
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