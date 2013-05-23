日经指数尾盘跳水重挫6% 日经股指期货交易暂停

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
路透东京5月23日 - 大阪证交所周四暂停日经股指期货的交易，因投资人对近期急剧涨势了结获利造成股指暴跌。此前中国公布的制造业数据疲弱令投资者感到惊慌。
日股日经指数.N225一度大跌6%至14,682.05点，最新缩窄跌幅至5.6%报14,757.12点，恐创下两年来最大单日百分比跌幅。
东征股价指数.TOPX亦在放量交投中重挫5.8%至1,202.30点。(完)
(编译 隋芬; 审校 杜明霞)
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路透新加坡/纽约1月24日 - 一位知情人士周二表示，东燃通用石油已从BP买入一艘美国重酸性原油，这是首次有这类的原油进入日本，因石油输出国组织(OPEC)的减产推高了中东地区竞争性原油的价格。
路透悉尼1月24日 - 美元周二在亚洲市场走势挣扎，因美国总统特朗普对保护主义的关注高于财政刺激，引发外界猜测特朗普政府可能愿意通过美元贬值来获得竞争优势。