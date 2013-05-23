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国际财经 | 2013年 5月 23日 星期四 14:04 BJT

日经指数尾盘跳水重挫6% 日经股指期货交易暂停

路透东京5月23日 - 大阪证交所周四暂停日经股指期货的交易，因投资人对近期急剧涨势了结获利造成股指暴跌。此前中国公布的制造业数据疲弱令投资者感到惊慌。

日股日经指数.N225一度大跌6%至14,682.05点，最新缩窄跌幅至5.6%报14,757.12点，恐创下两年来最大单日百分比跌幅。

东征股价指数.TOPX亦在放量交投中重挫5.8%至1,202.30点。(完)

(编译 隋芬; 审校 杜明霞)

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