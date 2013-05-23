日经指数尾盘跳水重挫6% 日经股指期货交易暂停

日本首次买入美国重质原油 或有更多船货前往亚洲

路透新加坡/纽约1月24日 - 一位知情人士周二表示，东燃通用石油已从BP买入一艘美国重酸性原油，这是首次有这类的原油进入日本，因石油输出国组织(OPEC)的减产推高了中东地区竞争性原油的价格。