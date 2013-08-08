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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 15:13 BJT

日股业绩：Nikon下调全年获利预估，因相机销量下滑

路透东京8月8日 - Nikon 下调全年获利预估和高端相机的销量预期，因该公司与其它日本相机生产商一样，被中国和其它海外市场经济成长放缓程度高于预期拖累。

Nikon将本财年营业利润预估下调至650亿日圆(6.73亿美元)，比三个月前公布的预估850亿日圆低了近四分之一，但仍比上年同期增加了27%。

Nikon第一季营业利润60.3亿日圆，而汤森路透StarMine访问七位分析师的平均预估为90.7亿日圆。Nikon是全球第二大相机生产商，仅次于佳能 。

Nikon将高利润的单反相机(单眼相机，SLR)全年销售目标从710万台下调至655万台。由于中国和其它新兴市场成长减速，此类相机需求亦放缓。

业绩公布前，Nikon股价收低1.3%，大致与日经指数 的1.6%跌势相当。Nikon前两季公布业绩之后，股价都出现大幅振荡。去年11月中对日本首相安倍晋三将推出刺激政策的寄望以来，日经涨幅已达57%，同期Nikon股价上涨12%，涨幅相对温和。(完) (编译 梁睿雪; 审校 李婷仪)
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