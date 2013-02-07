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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 08:48 BJT

日本热股: Nikon股价重挫18%,此前其调降全年营业利润预估

路透东京2月7日 - 日本相机制造商Nikon Corp 股价周四大跌18%至两个多月以来最低的2,164日圆,此前该公司将全年营业利润预估下调三分之一.(完)
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