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货币新闻 | 2013年 8月 9日 星期五 08:33 BJT

日本热股：Nikon重挫近10%至九个月低点，因下调获利和派息预估

路透东京8月9日 - 日本相机制造商Nikon 周五盘初大跌近10%，至九个月低点1,815日圆，此前该公司下调全年获利和派息预估，因市场对无反光镜相机的需求令人失望。

Nikon股价今年已经重挫27%，而同期的日经指数 则上涨32%。(完)

(编译 李春喜 审校 张荻)
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