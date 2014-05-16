综述：新国九条为国企颁期市准入证 将引爆期货人才战

作者 李文科

路透北京5月16日 -中国期货市场在经历去年新品加速上市后，新“国九条”中新增期市新品的内容已难入市场法眼；而国有企业和机构投资者有望获颁期市准入证，则被认为是新政中期货行业的最大亮点，此举可能改变中国期市“散户为主”的投资者结构，并引爆期货人才的争夺战。

中国期货市场在金融市场中一直偏安一隅，新国九条引入国企和机构投资者之举有望打破期市发展桎梏，不仅令期市规模快速扩容，也将推动企业成立自身期货部门，令期货市场向纵深发展。

“中国期货行业20多年发展中很痛苦的一件事情就是国有企业怎么弄，这次获得了准入证，...这是本届政府全要素改革在期货行业的落地之举。”中信期货副总经理兼首席分析师景川认为。

上周末国务院颁布的促进资本市场发展的新“国九条”明确表示，允许符合条件的机构投资者以对冲风险为目的使用期货衍生品工具，清理取消对企业运用风险管理工具的不必要限制。

期市资深专家隋东明也认为，企业和机构投资者获准进入期货市场非常重要，因为很多企业都由于政府对投资期货市场的限制而远离期货市场，甚至谈“期”色变，此举将大大改变期货市场投资者的结构，但同时会再次出现人才的争夺战。

他认为，包括国有企业和民营企业在内的很多企业，之前因为各种原因被挡在了期货市场门外，新国九条则可能让大量企业成立自己的期货部门，进行期货投资和保值，这也让期货人才需求变得非常庞大。

中国期货市场目前的保证金规模仅为2,000多亿元人民币，在景川看来，中国期市流动性亦将从国有企业入市中获得巨大支撑，因国有企业在中国经济中占比很大。尤其是中国经济增速下滑背景下，企业进入微利时代后对风险管理和衍生品的需求将日渐迫切，这个时候消除准入的障碍非常有必要。

由于之前对企业尤其是国有企业进入期市有诸多限制，包括审查、资金来源、头寸、敞口、持仓以及如何定义套期保值等，审批也很严格，很多企业为了满足风险管理的需求以及规避监管风险，会转而在国际市场进行期货保值和对冲需求，或者将这一业务外包给其他公司，而这也往往会来带一些副作用，甚至巨额亏损。

“这都是国有企业的无奈之举，如果可以的话，自己做期货套保和对冲计划，并按照生产进度和企业敞口就能更好地规避生产经营风险。”景川认为。

此外，隋东明也指出，新国九条中允许金融机构交叉持牌，可能令规模较小的期货公司丧失对期货牌照的垄断优势，期货业将由此出现更为激烈的市场竞争，国外的金融控股集团模式可能成为中国未来金融行业发展的方向。

证监会也就新国九条指出，期货市场是建立在商品、股票、债券等基础产品之上的期货衍生品，是现代市场定价体系的核心和专业风险管理工具，新国九条就是为了建设一个与中国经济金融发展程度相匹配、与风险管理需求相适应、竞争力强的期货市场。

截至2013年底，中国共上市38个商品期货品种和两个金融期货品种，形成了覆盖农产品、金属、能源、化工和金融等国民经济重要领域的期货品种体系，成交量居于世界前列。但与实体经济的客观需求和成熟市场状况相比，中国期货市场的产品结构、中介机构结构、投资者结构和市场服务能力等方面还存在诸多不足。

**期待细则明确力度和节奏**

在新国九条的支撑下，中国期货市场在规范整顿多年之后获得实质性“松绑”，其市场容量无疑将会以较快的速度增长。

中国期货业协会会长刘志超认为，新国九条将期货市场发展纳入国家发展战略，推动中国以商品期货为主的市场结构转变为以商品、金融期货协调发展的市场结构，并从以散户为主的投资者结构向机构为主的投资者结构转变。

不过行业人士亦指出，国九条仅为框架性文件，具体的政策放开力度和节奏都有待细则的进一步出台和具体落实。

“中国期市容量会以较大的速度增长，因为中国金融远远落后于实体，现在是补课，而之前是期货市场按住不让增长，很多年一直在整顿规范。”隋东明说。

刘志超亦撰文指出，金融机构交叉持牌的混业经营模式将吸引更多具有实力的金融机构进入期货行业，有利于改变目前期货领域里小行业与大市场的矛盾。

但隋东明也提到，期货说到底是一个小众的专业化市场，新国九条中有关金融机构交叉持牌的规则，将令金融行业走入混业经营的时代，机构在获得边际利润的同时，也将对混业经营时代的规则和管理提出巨大挑战。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，5月上旬重点统计钢铁企业粗钢日均产量182.41万吨，创新高，并较4月下旬增长1.57%。

--中国钢铁工业协会周四指出，二季度是钢材消费旺季，需求会有所增长，但增幅不会太大。受钢铁产能过剩释放影响，钢铁产量难有大幅回落，供大于求局面难以扭转，后期钢价仍难以大幅回升，将继续呈低位波动运行态势。

--参加中国期货公司风险管理子公司业务发展座谈会人士表示，随着业务范围的不断拓展，部分风险管理子公司的业绩有望占到期货公司利润的15-20%，未来子公司的经营利润会成为期货公司重要收入来源之一，而风险管理子公司也会成为期货公司转型升级的一个重要方向。

--高华证券最近研究报告指出，铁矿石结构性供应过剩将变得愈发显着，预计2014年海运矿石供应过剩约为7,700万吨，2015年将升至1.45亿吨。

--中国国家粮油信息中心（CNGOIC）周四称，2014年小麦产量预计为1.226亿吨，增产0.7%。

--中国国家能源局周四称，4月全社会用电量4,356亿千瓦时，同比增长4.6%。该增速较3月的7.2%放缓。

-中国国家能源局周一发布能源监管行动计划（2014-2018年），明确提出拓展监管范围，从机构重组前的电力监管拓展到了油气、煤炭等领域，并针对不同领域的实际情况，确定了不同的监管目标和任务。

--新华社周三报导，中国广核集团通报其下属的红沿河核电站2号机组具备商业运营主要条件。至此，中国在运核电机组总数达到20台，总装机容量达1,807万千瓦。（完）

(审校 张喜良)

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