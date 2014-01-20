宁波银行和人保资产获汤森路透2013年固定收益展望奖

路透北京1月20日 -享誉业内的汤森路透“中国固定收益市场展望”大奖于近日颁出，分别由中国宁波银行、人保资产、浦发银行等6家金融机构，共计获得九个奖项。

其中宁波银行夺得2013年度综合奖第一名和2013年下半年综合奖第二名；而人保资产则包揽三项大奖：2013年下半年综合奖第一名、利率债最佳预测奖以及2013年度综合奖第二名。

中国固定收益市场乃至整个债务市场近年来获得迅速发展，对经济快速成长功不可没，并成为中国乃至全球最关注的重要投资市场之一。

汤森路透秉承160多年来为投资者提供专业金融服务的优良传统，于2012年正式推出中国固定收益市场展望，致力于发现债务运行的规律和价值，以助投资者在债务世界中更好地生存和发展。

汤森路透固定收益市场展望创办两年来，已赢得中国50家一流金融机构的鼎力支持，包括中国四大国有银行等19家银行、11家证券公司、10家保险公司、10家基金公司，成绩斐然。展望每月通过基准利率、资金水平，以及利率债和信用债利率等23项关键指标，定量刻画中国市场的未来走势，已成为投资者决策的重要参考基础与投资指引。

为此，汤森路透中国固定收益市场展望小组对参与机构2013年下半年及全年预测结果进行评选和排名，以表彰他们对中国固定收益市场变化趋势作出的深邃洞察和卓越贡献。

汤森路透中国固定收益市场展望之2013年获奖机构名单

2013年下半年综合奖

第一名 人保资产

第二名 宁波银行

第三名 恒丰银行

2013年下半年单项奖

政策及资金水平最佳预测奖 宏源证券

利率债最佳预测奖 人保资产

信用债最佳预测奖 人寿资产

2013年度综合奖

第一名 宁波银行

第二名 人保资产

第三名 浦发银行

在1月17日举办的汤森路透中国固定收益市场展望研讨会暨2013年颁奖典礼上，我们还邀请中国债市精英齐聚一堂，共商新年投资先机。

会上，宏源证券资产管理部总经理助理李欢女士，人保资产资产固定收益部副总经理王原先生、平安证券固定收益事业部执行总经理石磊先生、乐瑞资产董事长唐毅亭先生，以及鹏扬投资总经理杨爱斌先生，人寿资产固定收益部研究主管许博先生，浦发银行汪献华先生，以及安信基金固定收益部总经理李勇先生等多位重量级嘉宾从各个层面和角度对2014年中国固定收益市场趋势进行展望，认为投资机会可能逐渐显现，但仍需要谨慎，同时对债务风险尤其是信用风险的忧虑增加。（完）

(发稿 钟华; 审校 毕晓雯)

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