宁波港拟与马士基合资经营宁波梅山集装箱码头

路透上海6月14日 - 中国宁波港股份有限公司(601018.SS)周五公告称，母公司宁波港集团与A.P.穆勒-马士基有限公司(MAERSKb.CO)昨日签署战略合作框架协议，宁波港与马士基方面拟组建合资公司经营宁波梅山一期集装箱码头，并对双方持股进行新的约定，其中宁波港持股将由去年双方签署合资协议时的75%降至67%。

公告指出，该合资公司经营梅山一期集装箱码头项目3-5号泊位，投资总额约为42.9亿元人民币，注册资本约为21.45亿元，其中宁波港约出资人民币14.3715亿元，拥有合资公司67%的股权；马士基集团指定的关联公司拥有合资公司33%的股权。合资公司先期投资总额为10亿元，注册资本为5亿元。

去年6月，宁波港签订合资合同，合资公司投资总额为10亿元，注册资本为5亿元，宁波港和马士基旗下公司分别以现金3.75亿元和1.25亿元等值外汇出资。马士基有意把合资公司所在的码头打造成全球最先进的超大型集装箱专用码头，为其1.8万标准箱(TEU)超大型集装箱船舶的投用提供最优越的条件。

宁波港最新公告称，本次股比调整是基于马士基集团对宁波港今后的发展充满信心，将会对推动马士基集团在宁波港的集装箱吞吐量持续增长，并将宁波港作为马士基航运在东北亚的重要中转分拨中心有着积极的影响。

宁波港周四收报2.35元，一个月内累计下跌4.1%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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