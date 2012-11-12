宁波梅山保税港区欲设LME交割仓库

路透香港11月9日电---梅山保税港区正与伦敦金属交易所(LME)初步洽谈设立交割仓库一事,这或预示中国政府解禁外资在内地建立交割仓库.梅山保税港区由中国第三大港口宁波港管理.

若LME在中国设立交割仓库,将提升国际上参与中国金属市场的便利程度,可能增加LME与上海期货交易所的交易量,亦将填补LME交割网络中的缺口.

LME围绕在中国设立保税仓库已作多年尝试与努力,在其被港交所(0388.HK)收购後,胜算已经增加,港交所与北京监管当局有着密切联系.

港交所已表示,计划支持LME将交割仓库网络扩展至中国.其对LME的22亿美元收购交易料於今年年底完成.

梅山保税港区投资合作局的科长张航飞告诉路透,明年1月前将把保税仓库面积扩大一倍至12万平方米.

张航飞表示,已同LME开始讨论在梅山港设一家仓库的可能性,他并指出若LME提出要求,梅山港也愿意增建更多相关设施.

"我认为上海、大连和其他保税港口…可能也希望LME设立交割仓库,因为这有助於提升影响力."他表示.

两位有着政府关系的行业消息人士称,中国国家发改委与有色金属工业协会正首次就允许LME在内地设立保税仓库开展可能性研究.

一消息人士说,可行性研究将考虑最低出库速度.常有客户抱怨,出库缓慢人为地造成了现货供应紧张.

"条件之一是LME不能限制买家提货,而且提仓的时间必需合理."该消息人士称.

LME注册仓库每天只能释放一小部分库存,而中国的期货交易所不允许设立交割限制.

尽管全球需求疲软,但交割速度缓慢今年屡屡将铝升水推到纪录高位.

目前,在全球37个地点有600多家LME注册仓库.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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