宁波梅山保税港区欲设LME交割仓库

人民币中间价定价机制微调 缩减一篮子货币汇率计算时段--消息
路透北京2月20日 - 三位消息人士周一透露，中国外汇交易中心从今日起对人民币兑美元中间价定价机制进行微调，缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午4:30开始计算到早上7:30，以更好反应市场变化，亦可防止日内投机“中间价模型和收盘价价差”行为。
路透香港11月9日电---梅山保税港区正与伦敦金属交易所(LME)初步洽谈设立交割仓库一事,这或预示中国政府解禁外资在内地建立交割仓库.梅山保税港区由中国第三大港口宁波港管理.
若LME在中国设立交割仓库,将提升国际上参与中国金属市场的便利程度,可能增加LME与上海期货交易所的交易量,亦将填补LME交割网络中的缺口.
LME围绕在中国设立保税仓库已作多年尝试与努力,在其被港交所(0388.HK)收购後,胜算已经增加,港交所与北京监管当局有着密切联系.
港交所已表示,计划支持LME将交割仓库网络扩展至中国.其对LME的22亿美元收购交易料於今年年底完成.
梅山保税港区投资合作局的科长张航飞告诉路透,明年1月前将把保税仓库面积扩大一倍至12万平方米.
张航飞表示,已同LME开始讨论在梅山港设一家仓库的可能性,他并指出若LME提出要求,梅山港也愿意增建更多相关设施.
"我认为上海、大连和其他保税港口…可能也希望LME设立交割仓库,因为这有助於提升影响力."他表示.
两位有着政府关系的行业消息人士称,中国国家发改委与有色金属工业协会正首次就允许LME在内地设立保税仓库开展可能性研究.
一消息人士说,可行性研究将考虑最低出库速度.常有客户抱怨,出库缓慢人为地造成了现货供应紧张.
"条件之一是LME不能限制买家提货,而且提仓的时间必需合理."该消息人士称.
LME注册仓库每天只能释放一小部分库存,而中国的期货交易所不允许设立交割限制.
尽管全球需求疲软,但交割速度缓慢今年屡屡将铝升水推到纪录高位.
目前,在全球37个地点有600多家LME注册仓库.(完)
--编译 隋芬;审校 王洋
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月20日 - 三位消息人士周一透露，中国外汇交易中心从今日起对人民币兑美元中间价定价机制进行微调，缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午4:30开始计算到早上7:30，以更好反应市场变化，亦可防止日内投机“中间价模型和收盘价价差”行为。
路透上海2月20日 - 中国电商巨头阿里巴巴与零售巨头百联集团结成战略伙伴关系，在线上业务增势放缓之际发力进军实体零售业。
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国峰近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。