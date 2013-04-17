中国宁波中院宣判特大制售地沟油系列案 主犯判无期

路透北京4月17日 - 中国浙江省宁波市中级人民法院周二对经最高人民法院指定管辖的全国特大、全环节生产、销售“地沟油”系列犯罪案件进行了一审宣判，对主犯柳立国以生产、销售有毒、有害食品罪和生产、销售伪劣产品罪判处无期徒刑。

中国新闻网周二稍晚报导，对受雇于柳立国的鲁军等其他6名被告人判处执行有期徒刑十四年至七年不等的刑罚；对卜庆锋和袁一、陈保刚3名主犯以销售有毒、有害食品罪和销售伪劣产品罪分别判处无期徒刑和有期徒刑十五年，其他10名被告人判处执行十一年至七年不等的刑罚。

报导称，自2003年始，被告人柳立国先后通过山东省平阴县中兴脂肪酸甲酯厂、济南博汇生物科技有限公司、济南格林生物能源有限公司从事餐厨废弃油回收再加工业务。自2007年12月起，柳立国在明知他人将向其所购的劣质成品油冒充豆油等食用油进行销售的情况下，仍将上述工厂或公司用餐厨废弃油加工提炼而成的劣质成品油销售给他人，从中赚取利润。

至案发，销售额共达9,991万余元人民币，其中销售给食用油经营户并最终流入食用市场的金额为926万余元，销售给油脂经营户并最终流入非食用市场的金额为9,065万余元。

2010年1月至2011年6月，被告人卜庆锋等人明知河南省惠康油脂有限公司购入柳立国经营的格林公司等单位以餐厨废弃油为原料提炼劣质成品油，并冒充正常豆油销售供人食用或用于生产饲料或作为药物的培养基，仍参与其中，其中销售给食品企业的金额共计100余万元，销售给相关饲料企业、医药企业的金额共计1.8亿余元。

近年来中国食品和药品安全问题的屡爆不止，中国政府正努力加强统一监管，上月宣布组建国家食品药品监督管理总局。政府周二并制订2013年食品安全重点工作安排，明确在今年年底前基本完成食品相关标准的清理。(完)

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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