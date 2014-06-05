宁夏第一个发通知组自发自还地方债承销团 将确定五家主承

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京6月5日 - 中国2014年地方政府债券自发自还试点省份之一--宁夏回族自治区公告称，决定组建2014年政府债券承销团，将确定五家主承销商，成为第一个正式发出组承销团通知的自发自还试点省市。
周四刊登在中国债券信息网的公告显示，在今年宁夏自发自还地方债55亿元人民币总规模中，五年将发22亿元人民币，此外，七年和10年均各为16.5亿元。
2014年地方政府债券自发自还试点包括：上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛10个省市。并且规定五年、七年和10年债券比例为4:3:3。
此前中国财政部公布，今年4,000亿元地方债发行规模内，上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元；其中，江苏获准发债规模最高174亿元，宁夏达55亿元。(完)
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(发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。