宁夏第一个发通知组自发自还地方债承销团 将确定五家主承

路透北京6月5日 - 中国2014年地方政府债券自发自还试点省份之一--宁夏回族自治区公告称，决定组建2014年政府债券承销团，将确定五家主承销商，成为第一个正式发出组承销团通知的自发自还试点省市。

周四刊登在中国债券信息网的公告显示，在今年宁夏自发自还地方债55亿元人民币总规模中，五年将发22亿元人民币，此外，七年和10年均各为16.5亿元。

2014年地方政府债券自发自还试点包括：上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛10个省市。并且规定五年、七年和10年债券比例为4:3:3。

此前中国财政部公布，今年4,000亿元地方债发行规模内，上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元；其中，江苏获准发债规模最高174亿元，宁夏达55亿元。(完)

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(发稿 康熙泽；审校 林高丽)

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