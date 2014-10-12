中国宁夏经济转型：从煤炭到葡萄酒

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月10日（记者 Jake Spring） - 宁夏为打造其以消费为导向的新型经济，需要的是可酿酒的葡萄。

过去10年中，宁夏注重开采煤炭，而随着工业增长放缓以及煤炭需求料将下降，宁夏开始经济转型，希冀成为中国的葡萄园。

宁夏林业厅副厅长曹凯龙表示，宁夏向葡萄酒生产商提供税收优惠，希望到2020年产出价值1,000亿元的葡萄酒，约为去年农业对宁夏GDP贡献的4.5倍。

花旗银行经济学家沈明高指出，在中国向绿色、可持续发展模式转型之际，宁夏如果成功实现从煤炭到葡萄酒经济的转型，将成为“旧”经济模式向“新”经济模式转型的范例。

“葡萄酒行业能提供多少附加值呢？这也取决于服务与产品的质量及品牌。”沈明高说道。

“宁夏将不得不与一些欧洲国家竞争。如果他们能够做到，我认为上升潜力巨大。”

中国葡萄酒需求增加意味着至少市场是有利于宁夏的。

Euromonitor的数据显示，2013年中国无气泡酒的消费量约为16亿升，包括进口酒在内。政府数据显示，宁夏产量仅有1,670万升。

中国经济的传统引擎表现并不好。8月制造业增长下滑至六年低位，拖累煤价从2011年的高点腰斩。

煤价大幅下跌对宁夏冲击极大。2000-2010年期间，宁夏日煤产量增长三倍至18.1万吨。

但宁夏寻求发展葡萄酒行业并非万能灵药。

工业和建筑业产值仍约占宁夏GDP的一半左右，2013年增速为12.5%，远高于服务业7.5%和农业4.5%的增速。

葡萄酒行业只能解决一部分就业问题。2012年，宁夏失业率为4.2%，连续第四年为中国省级城镇地区最高。

中国农业大学副教授、葡萄酒项目顾问马会琴表示，葡萄酒行业创造的就业高于其它农业产业，但无法与衬衫企业这样的公司相提并论。

曹凯龙指出，宁夏葡萄酒行业约为30万人提供就业。

天气也是个风险因素。马会琴称，宁夏的土壤和相对干燥的气候整体来说非常适合种植葡萄。

但是2012年少见的降雨导致葡萄藤腐烂，减产三分之一，这是宁夏政府开始推动葡萄酒行业不久就遇到的一次挫折。

宁夏目前仍重视葡萄酒行业。

宁夏政府计划将葡萄园的面积增加一倍至6.5万公顷左右，还将加大力度吸引60家外资葡萄酒厂商，引入专业经验。

“未来四五年，效果将开始显现。”即将前往宁夏一个葡萄园担任首席酿酒师的澳大利亚人David Tyney说道。（完）