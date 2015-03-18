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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 11:12 BJT

日本热股：任天堂进军手机游戏，受投资者热捧

路透东京3月18日 - 日本视频游戏机开发商任天堂 周三涌入大量买单，因为该公司决定开发智能手机版游戏，比如超级玛丽(Super Mario)，投资者对这个期待已久的决策给予热烈回应。

买单如潮水般涌入，任天堂股票尚无成交，但买单的情况暗示股价将大涨21%，触及涨停。

周三任天堂宣布，已经与线上游戏业DeNA 合作，希望能够吸引那些抛弃传统游戏机、转向更受欢迎的手机及社群媒体游戏的玩家。

任天堂的美国存托凭证(ADR)隔夜大涨27.5%。(完)

(编译 李春喜 审校 杜明霞)
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