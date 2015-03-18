日本热股：任天堂进军手机游戏，受投资者热捧

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透东京3月18日 - 日本视频游戏机开发商任天堂 周三涌入大量买单，因为该公司决定开发智能手机版游戏，比如超级玛丽(Super Mario)，投资者对这个期待已久的决策给予热烈回应。
买单如潮水般涌入，任天堂股票尚无成交，但买单的情况暗示股价将大涨21%，触及涨停。
周三任天堂宣布，已经与线上游戏业DeNA 合作，希望能够吸引那些抛弃传统游戏机、转向更受欢迎的手机及社群媒体游戏的玩家。
任天堂的美国存托凭证(ADR)隔夜大涨27.5%。(完)
(编译 李春喜 审校 杜明霞)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(