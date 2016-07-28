任天堂计划善用游戏角色资源 效法迪士尼开拓授权商机

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京7月28日 - 挟着手机游戏精灵宝可梦GO(Pokemon GO)的超高人气，任天堂(7974.T)计划利用更多知名游戏角色创造商机，效法迪士尼(DIS.N)借助米老鼠等角色每年赚进数十亿美元商品授权收入。
精灵宝可梦GO是由三家公司合作开发--任天堂、Pokemon、及由谷歌(GOOGL.O)独立出来的Niantic。精灵宝可梦GO的大获成功，或许意味着任天堂让旗下角色跨出游戏机领域的决定，有可能协助重振任天堂。
“我们目前正在扩大研究如何以各种不同方式利用任天堂智慧财产(知识产权)，突破过去主要用于专门游戏平台的用途，”任天堂社长君岛达己向投资人表示。
任天堂可能坐拥一座商机无限的金矿。
“我们认为任天堂智慧财产的价值极为巨大，最终将在三至五年时间获得释放，”投行Jefferies分析师Atul Goyal在周一研究报告中指出。
日本玩具公司多美(Takara Tomy)(7867.T)发言人表示：“在精灵宝可梦GO推出后，我们见到对宝可梦玩具的兴趣重新升高。”(完)
(编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。