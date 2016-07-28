任天堂计划善用游戏角色资源 效法迪士尼开拓授权商机

路透东京7月28日 - 挟着手机游戏精灵宝可梦GO(Pokemon GO)的超高人气，任天堂(7974.T)计划利用更多知名游戏角色创造商机，效法迪士尼(DIS.N)借助米老鼠等角色每年赚进数十亿美元商品授权收入。

精灵宝可梦GO是由三家公司合作开发--任天堂、Pokemon、及由谷歌(GOOGL.O)独立出来的Niantic。精灵宝可梦GO的大获成功，或许意味着任天堂让旗下角色跨出游戏机领域的决定，有可能协助重振任天堂。

“我们目前正在扩大研究如何以各种不同方式利用任天堂智慧财产(知识产权)，突破过去主要用于专门游戏平台的用途，”任天堂社长君岛达己向投资人表示。

任天堂可能坐拥一座商机无限的金矿。

“我们认为任天堂智慧财产的价值极为巨大，最终将在三至五年时间获得释放，”投行Jefferies分析师Atul Goyal在周一研究报告中指出。

日本玩具公司多美(Takara Tomy)(7867.T)发言人表示：“在精灵宝可梦GO推出后，我们见到对宝可梦玩具的兴趣重新升高。”(完)