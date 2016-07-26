精灵宝可梦go光环退去 任天堂股票看空押注大增

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透旧金山7月25日 - 过去一周对任天堂(7974.T)股价下跌的押注增加三倍，此前因公司推出热门手游精灵宝可梦GO而股价大涨。
据金融分析公司S3，周一对任天堂看空的押注为12亿美元，周三该公司将公布第一季财报。
任天堂的卖空押注在7月中旬时还较低，当时公司股价在七个交易日内涨逾一倍。
新出现的卖空兴趣与上周开始的跌势刚好吻合，这波跌势在周一加剧，跌幅达到18%，创1990年以来该股最大单日跌幅。
任天堂周五称，精灵宝可梦GO手游对获利的影响有限，不计划调整财测。
周二0031GMT，任天堂股价跌幅将近3%，报22,545日圆。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。