精灵宝可梦go光环退去 任天堂股票看空押注大增

路透旧金山7月25日 - 过去一周对任天堂(7974.T)股价下跌的押注增加三倍，此前因公司推出热门手游精灵宝可梦GO而股价大涨。

据金融分析公司S3，周一对任天堂看空的押注为12亿美元，周三该公司将公布第一季财报。

任天堂的卖空押注在7月中旬时还较低，当时公司股价在七个交易日内涨逾一倍。

新出现的卖空兴趣与上周开始的跌势刚好吻合，这波跌势在周一加剧，跌幅达到18%，创1990年以来该股最大单日跌幅。

任天堂周五称，精灵宝可梦GO手游对获利的影响有限，不计划调整财测。

周二0031GMT，任天堂股价跌幅将近3%，报22,545日圆。(完)