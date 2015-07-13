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国际财经 | 2015年 7月 13日 星期一 12:04 BJT

（更正）任天堂社长岩田聪因胆管肿瘤去世

(更正：标题和内文中“盐田聪”应改为“岩田聪”)

路透东京7月13日 - 日本视频游戏厂商任天堂(7974.T)称，公司社长岩田聪周六因胆管肿瘤去世，终年55岁。

岩田聪去年曾动手术切除肿瘤，并在短暂恢复期后继续工作。(完)

(编译 徐文焰；审校 李爽)

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