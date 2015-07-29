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国际财经 | 2015年 7月 29日 星期三 16:09 BJT

任天堂4-6月意外录得营业利润 分析师原预估亏损

路透东京7月29日 - 任天堂(7974.T)周三公布，财年第一季出人意料地录得营业利润，得益于日圆疲软以及amiibo人偶玩具的强劲销售。amiibo是根据任天堂热门游戏推出的附属产品。

任天堂4-6月营业利润11亿日圆(合930万美元)，上年同期亏损95亿日圆。接受汤森路透调查的分析师此前的平均预期为，当季亏损63亿日圆。(完)

(编译 孙国玉；审校 蔡美珍)

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