任天堂将智能手机视频游戏发布时间推至明年3月 股价跌逾10%

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透东京10月29日 - 日本任天堂(7974.T)周四将智能手机视频游戏发布时间推迟至2016年3月，这导致任天堂股价大跌逾10%，抹去稍早涨幅。
任天堂此前计划在今年年底前发布首款智能手机游戏，该公司粉丝和投资者都希望第一批游戏阵容包括畅销的Mario游戏系列。
任天堂社长君岛达己表示，公司决定推迟发布智能手机游戏，以确保提供稳定的服务。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。