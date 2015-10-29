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国际财经 | 2015年 10月 29日 星期四 11:19 BJT

任天堂将智能手机视频游戏发布时间推至明年3月 股价跌逾10%

路透东京10月29日 - 日本任天堂(7974.T)周四将智能手机视频游戏发布时间推迟至2016年3月，这导致任天堂股价大跌逾10%，抹去稍早涨幅。

任天堂此前计划在今年年底前发布首款智能手机游戏，该公司粉丝和投资者都希望第一批游戏阵容包括畅销的Mario游戏系列。

任天堂社长君岛达己表示，公司决定推迟发布智能手机游戏，以确保提供稳定的服务。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)

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